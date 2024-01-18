

أعلنت شركة طيران الجزيرة، عن توقيعها عقدا جديدا مع شركة الملا الهندسية وتحديدا مع شركتها التابعة المتخصصة في خدمات التنظيف، شركة ProClean، وذلك لتقوم بكل خدمات التنظيف في مرافق شركة طيران الجزيرة بما في ذلك مبنى ركابها T5 ضمن عقد مدته سنتين.



وتهدف «طيران الجزيرة» الى تعزيز تجربة المسافرين عبر مبنى ركاب الجزيرة T5 الذي تمتلكه وتديره بالكامل، وجعل هذه التجربة أكثر سرعة وسلاسة لهم، إذ يشتمل المبنى اليوم بعد آخر تحديثات تمت فيه على 24 «كاونتر» لتسجيل الحقائب، وخمس بوابات لصعود الطائرة، وقاعة ترانزيت مجهزة بالكامل مع غرف للصلاة وتغيير الملابس، ومطاعم وكافيهات، وسوق حرة، ومحلات أخرى، علاوة عن مختلف مكاتب مزودي الخدمات التي تضمن راحة جميع المسافرين.



وتتوافر كذلك مواقف سيارات تسع لـ 350 سيارة في مبنى يربط المسافرين بمبنى T5 عبر جسر يسهل العبور ونقل الأمتعة، خاصة خلال أشهر الصيف. وتم تسهيل الإجراءات الأمنية إلى إجراء واحد فقط عند المغادرة، لتمكين المسافرين من الاسترخاء حتى موعد صعود الطائرة.



وتم توقيع العقد من قبل الرئيس التنفيذي لمبنى ركاب طيران الجزيرة T5 ناصر العبيد، ورئيس خدمات الصيانة الهندسية في «الملا الهندسية» سامي طلعت، ومدير عام خدمات التنظيف والصيانة في نفس شركة نغمة شهابور.



وبهذه المناسبة، قال العبيد: «نعطي الأولوية في طيران الجزيرة للتعاون والعمل مع الشركات الكويتية المرموقة لتلبية متطلبات عملياتنا المختلفة، إذ يأتي ذلك من منطلق مسؤوليتنا كناقل وطني تجاه اقتصادنا المحلي. سعيدون اليوم بالتعاقد مع شركة ProClean الكويتية لتشرف على خدمات التنظيف في جميع مرافقنا، ونتطلع إلى مواصلة التعاون معها على المدى الطويل».



من جهته، قال طلعت: «فخورون في شركة ProClean بتوقيع هذا العقد لتقديم خدماتنا في إدارة المرافق لشركة طيران الجزيرة، إذ نلتزم بتقديم هذه الخدمات بطريقة احترافية، حيث نفخر أن تكون شركة ProClean قد أعادت تعريف مفهوم التنظيف باعتمادها دائما أعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال».



جدير بالذكر، أن شركة ProClean حاصلة على شهادات واعتمادات ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018، وتعمل حاليا على الحصول على اعتماد IRATA. وتتولى الشركة تنفيذ مشاريع تنظيف وصيانة قصيرة وطويلة الأمد، حيث تستخدم أحدث المعدات والتقنيات المختصة بالتنظيف. كما تقدم الشركة خدمات متخصصة مثل تلميع الرخام وتنظيف النوافذ للطوابق المرتفعة والغسيل بالضغط وتنظيف المفروشات والسجاد.