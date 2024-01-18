

تفوق هاتف «آيفون» من شركة آبل على هواتف شركة «سامسونغ إلكترونيكس» لتصبح سلسلة الهواتف الذكية الأكثر مبيعا على مدار عام 2023، وهي المرة الأولى التي تفقد فيها أكبر شركة في كوريا الجنوبية المركز الأول منذ عام 2010.



ويمثل «آيفون» خمس السوق العالمية مع ما يقرب من 235 مليون شحنة العام الماضي، وفقا لتقديرات شركة الأبحاث IDC. وجاءت سامسونغ، التي انخفضت شحناتها بأرقام مضاعفة إلى 226.6 مليون، في المرتبة الثانية، متقدمة على صانعي الهواتف الصينيين مثل شركة «شاومي».



وبينما هيمنت شركة آبل على فصل العطلات في السنوات الأخيرة، فإن تقدمها على سامسونغ على مدار عام كامل لم يسبق له مثيل ويشير إلى ان شركة أبل تواجه الركود على مستوى الصناعة بشكل أفضل من منافسيها، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».



واستفادت شركة آبل من العروض القوية التي شجعت على التحول نحو الأجهزة المتميزة. وتمكنت من توسيع الشحنات في عام 2023 على الرغم من الاستقبال الفاتر في أواخر العام لجهاز «آيفون 15» في الصين ـ أكبر سوق دولي لها ـ حيث تؤدي الشعبية المتزايدة لشركة «هواوي تكنولوجيز» والحظر المتزايد على الاستخدام الحكومي إلى انخفاض المبيعات.



وقالت مديرة الأبحاث في IDC نبيلة بوبال «على الرغم من أننا شهدنا بعض النمو القوي من الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد في الفئة المنخفضة مثل Transsion وXiaomi في النصف الثاني من عام 2023، نتيجة للنمو السريع في الأسواق الناشئة، فمن الواضح أن الفائز الأكبر هو آبل، كل هذا على الرغم من مواجهة التحديات التنظيمية المتزايدة والمنافسة المتجددة من هواوي في الصين، أكبر أسواقها. يعود نجاح آبل المستمر ومرونتها إلى حد كبير إلى الاتجاه المتزايد للأجهزة المتميزة، والتي تمثل الآن أكثر من 20% من السوق».



وقالت IDC إن التحول في سلسلة أسعار الهواتف الذكية كان مدفوعا جزئيا بعروض التجارة الجذابة والتمويل من دون فوائد، وكانت شركة آبل هي الشركة الوحيدة في المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم التي سجلت نموا بنسبة 3.7%، لكنها لم تكن محصنة ضد الانخفاض الأوسع.



ويأتي جزء من التحدي الذي تواجهه شركة آبل في أكبر سوق للهواتف المحمولة في العالم من شركة هواوي، شركة التكنولوجيا المحلية القوية، التي استعادت بعضا من حصتها في السوق التي فقدتها بعد العقوبات الأميركية من خلال إطلاق الهاتف الذكي Mate 60 Pro الذي يعمل بمعالج متقدم مصنوع في الصين.



وقدمت شركة آبل هذا الأسبوع تخفيضات نادرة على أجهزة آيفون في البلاد، تصل إلى 5% لكل هاتف، في إطار سعيها لوقف المزيد من التآكل في المبيعات.