

أقام سفيرنا في بغداد طارق الفرج مأدبة غداء على شرف المشاركين الكويتيين في الدورة الرابعة عشرة لمهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح في العاصمة العراقية بدعم من حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة د.سلطان بن محمد القاسمي، وذلك بحضور الفنان القدير محمد المنصور، والمخرج القدير عبدالله عبدالرسول، ود.خليفة الهاجري، والمخرجة نوف الزامل.



وتأتي مشاركة الفنانين حرصا وانطلاقا من أهمية الحضور في دورات مهرجان المسرح العربي، حيث التقى المشاركون الكويتيون على هامش المهرجان بالكثير من الفنانين المسرحيين في الوطن العربي، إلى جانب حضورهم ومشاهدة العروض والندوات المسرحية ضمن فعاليات المهرجان والتي تنتهي مساء اليوم.