

مفرح الشمري



تواصل اللجنة العليا المنظمة لمهرجان «الكويت للمونودراما»، ممثلة برئيس ومؤسس المهرجان جمال اللهو، استعداداتها لإطلاق الدورة السابعة «دورة الفنان محمد جابر»، وذلك على خشبة مسرح متحف الكويت الوطني خلال الفترة من 28 الجاري حتى 2 فبراير المقبل، حيث ستقيم اللجنة العليا مؤتمرا صحافيا في الايام المقبلة للإعلان عن أنشطة المهرجان الرسمية.



من جهته، عبر المخرج المسرحي القدير هاني النصار لـ«الأنباء» عن سعادته للمشاركة بهذه الدورة، مثمنا رغبة رئيس ومؤسس المهرجان جمال اللهو بمشاركته، خصوصا انه شارك كمخرج في الدورة الاولى للمهرجان التي اقيمت عام 2014 بمسرحية «الضربة القاضية» باسم المعهد العالي للفنون المسرحية، من تأليف فلول الفيلكاوي وتمثيل محمد اكبر، ونالت هذه المسرحية اعجاب الجميع لفكرتها الانسانية التي دارت حول حالة من الصراع التي يعيشها الإنسان داخل ذاته.



وقال: في هذه الدورة سأشارك باسم فرقتي «تياترو» من خلال نص من تأليف مالك القلاف وتمثيل يوسف الحربي ويحمل عنوان «الحارس» ويتحدث عن معاناة موظف بعد ما كان يعمل بوظيفة مرموقة تم تكليفه بوظيفة «حارس» لثلاجة موتى، ليخلق بينه وبين الموتى علاقة غريبة سيكتشفها المتلقي حينما يعرض العمل في 1 فبراير ضمن عروض المهرجان، متمنيا ان ينال اعجاب الجميع لما يحمل بين طياته من إسقاطات على وضع الامة العربية في وقتنا الحالي.



وأشار النصار إلى أن مشاركة فرقته «تياترو» في هذا المهرجان تعتبر الثالثة بعد أن قدمت «العازفة» في الدورة الرابعة للمهرجان وكانت من اخراج محمد الكندري وتأليف موسى بهمن وتمثيل سالي فراج، ومسرحية «من في القاع» تأليف وإخراج موسى بهمن، التي قدمتها الفرقة بدورة المهرجان الاولى.



وشكر المخرج المسرحي هاني النصار القائمين على الجامعة الأمريكية الدولية «AIU» لموافقتهم على رعاية عرض مسرحية «الحارس»، وقدّم شكره لفريق المسرحية الفني والتقني الذي يضم هاني الهزاع ويوسف المطر على الجهود التي يبذلها حتى يكون العرض بالصورة المطلوبة وينال اعجاب ضيوف المهرجان، كما وجه الشكر للفنان مبارك المانع لتعاونه معهم في السماح بعمل بروفات مسرحية «الحارس» على خشبة مسرح شرق دون مقابل.