

أكد رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود ان البطولة الآسيوية للرماية التي تقام على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي، بمشاركة 26 دولة وتختتم منافساتها 22 يناير الجاري، تشهد للمرة الأولى مشاركة هذا الكم الكبير من الدول الآسيوية «ما يعد نجاحا كبيرا للاتحاد القاري».



وأشاد بالمستويات اللافتة التي شهدتها البطولة في منافسات رماية (تراب) التي تؤكد اهتمام الدول الآسيوية المتزايد بهذه الرياضة، متوقعا أن تحفل منافسات (سكيت) بنفس القوة.



وأشاد الحمود بالتنظيم الاحترافي للجنة العليا المنظمة للبطولة بقيادة المهندس دعيج العتيبي والكوادر الوطنية بالاتحاد الكويتي للرماية، معتبرا إقامتها على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد للرماية بما يتميز به من مواصفات عالمية قد أسهم بشكل كبير في نجاحها ومتابعتها على نطاق واسع في القارة.



من جانبها، أشادت مدربة المنتخب الوطني للصين شينوا بتطور الرماية بالكويت التي تحظى بتقدير وإعجاب الجميع، سواء لتنظيم البطولات الكبرى بنجاح منقطع النظير، وكذلك منافسة رماتها ورامياتها على الميداليات في المنافسات الأولمبية والعالمية.



بدورها، قالت الرامية الكويتية شهد الحوال ان المنافسة جاءت قوية للغاية في ظل تقارب المستويات بين الرماة والراميات المشاركين في البطولة، وأضافت أنها حققت مع زميلها ناصر المقلد أرقاما متميزة أثمرت الميدالية البرونزية.



وتابعت ان الفوز بالميدالية له أهمية خاصة كونه أول إنجاز في العام الجديد، متطلعة إلى أن تتواصل الإنجازات والانتصارات في الفترة المقبلة.



وكان منتخبنا قد فاز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات رماية (تراب) للزوجي المختلط بواسطة ناصر المقلد وشهد الحوال، ليرتفع رصيده الى ثلاث ميداليات. وتوج منتخب كازاخستان المكون من الثنائي اليشكير الياسبيف وماريا ديمترينكو بالميدالية الذهبية للمسابقة، بينما نال ثنائي المنتخب الإيراني محمد بيريانوند ومرضية بروش الميدالية الفضية.