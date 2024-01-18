

مبارك الخالدي



خسر فريق الشباب أمام الزمالك 0-4 في مباراة ودية أقيمت مساء أول من أمس ضمن معسكر الفريق في القاهرة استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها مواجهة الفحيحيل 27 الجاري ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو الأمير. سجل أهداف الزمالك شيكابالا ومحمد السيد ومصطفى شلبي وسيد عبدالله «نيمار».



والمباراة هي الثانية للشباب بعد فوزه في المباراة الأولى على فريق الأكاديمية 4 - 2، كما خاض أمس تجربته الثالثة مع فريق انبي الذي يحتل مركزا متقدما في ترتيب الدوري المصري، وسيختتم الشباب مبارياته مع فريق فيوتشر.



وحول مواجهة الزمالك، قال نائب رئيس جهاز الكرة حيدر صابر لـ «الأنباء» إن اللقاء كان مفيدا جدا لفريقنا من الناحية الفنية أمام الفريق الأول للزمالك المعروف تاريخه مع البطولات مصريا وعربيا وافريقيا، وهو مدرسة كروية بحد ذاته، وأتوقع أن ينعكس ذلك على أداء فريقنا بالإيجاب مستقبلا، خصوصا أن اللقاء تم بحضور جماهيري.



وأضاف أن معسكر الفريق يسير وفق المخطط له ونتطلع لمزيد من المكاسب الفنية، مشيرا إلى تواجد ثلاثة محترفين جدد يجري وضعهم تحت الاختبار من قبل الجهاز الفني، متمنيا أن تتحقق التطلعات بالوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبل خوض الاستحقاقات المقبلة.