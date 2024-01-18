

تنطلق في الثالثة عصر اليوم منافسات النسخة العاشرة من بطولة «أطياب المرشود» للقفز على الحواجز التي ينظمها وليد المرشود سنويا في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان، وتستمر منافساتها حتى مساء السبت بتتويج بطل الجائزة الكبرى.



وهي بطولة دولية من فئة النجمتين تتكون من 9 أشواط وبها أشواط تأهيلية لنهائي المجموعة السابعة، وتترأس لجنة الحكام الحكمة الكويتية الدولية نضار المصطفى. وتضم اللجنة الحكام عبدالعزيز المشيطي وندى العوضي ووليد الجاسم، ويترأس حكام الساحة الكويتية الدولية شارون القعود وتضم اللجنة الحكم البحريني محمد داد الله والدكتور يحيى الهدبان وابتسام العاروري، والإيطالي أندريا كولومبو مصمم مسلك البطولة، والحكم الدولي اللبناني كريم بدارو ممثلا للاتحاد الدولي للفروسية.



ورحب رئيس اللجنة المنظمة العليا مدير البطولة وليد سليمان المرشود بالجميع في مضمار مركز الكويت للفروسية لحضور فعاليات النسخة العاشرة من البطولة التي تقام بصورة سنوية «خدمة لأبنائنا الفرسان والفارسات وسط جو تنافسي جميل».



وتقام اليوم ثلاثة أشواط على ارتفاعات 120 و130 و140 سم، على أن تستكمل في الثانية ظهر غد بإقامة أشواط 120 و135 و140 سم، وتتجه الأنظار في اليوم الختامي السبت الذي يبدأ في الواحدة ظهرا بإقامة أشواط على ارتفاعات 125 و135 والجائزة الكبرى على ارتفاع 145 سم.