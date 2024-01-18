

تنطلق منافسات كأس «السوبر» الإيطالي لكرة القدم، اليوم، والذي تستضيفه العاصمة السعودية (الرياض) في الفترة ما بين 18 و22 من الشهر الجاري، بمشاركة أربعة فرق هي: نابولي، حامل لقب الدوري الموسم الماضي، وإنتر ميلان، بطل الكأس، بالإضافة إلى لاتسيو وصيف الدوري، وفيورنتينا وصيف الكأس.



وتستضيف السعودية منافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الرابعة، حيث تعود المرة الأولى لعام 2018، حينما فاز يوفنتوس على ميلان 1-0 في ملعب «الجوهرة المشعة»، قبل أن يتغلب لاتسيو على يوفنتوس 3-1 في نسخة عام 2019 بملعب «أول بارك» في الرياض، فيما شهدت نسخة الموسم الماضي فوز إنتر على ميلان 3-0 في ملعب «الملك فهد الدولي».



وتنطلق منافسات السوبر الإيطالي مساء اليوم، بمواجهة تجمع بين نابولي وفيورنتينا، والتي يستضيفها ملعب «أول بارك» في الرياض، والذي استضاف قبل أيام قليلة منافسات كأس «السوبر» الإسباني الذي توج به ريال مدريد بعد الفوز على برشلونة 4-1 في النهائي.



ويسعى نابولي، حامل لقب الدوري الموسم الماضي، إلى تحقيق الفوز والتأهل للنهائي، سعيا لتحقيق بطولة تمنح مزيدا من الأمل لجماهير الفريق في ظل موسم مخيب عرف فيه الفريق العديد من التعثرات.



ويحتل نابولي المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، الأمر الذي أصاب الجماهير بخيبة أمل خاصة أن الفريق حقق لقب الدوري الموسم الماضي وتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وقدم موسما مميزا.



لكن الأمور لم تكن على ما يرام بالنسبة لنابولي الذي رحل مدربه لوتشيانو سباليتي قبل بداية الموسم الجاري بشكل مفاجئ، ليتولى الفرنسي رودي غارسيا المهمة بدلا منه، لكنه لم يستمر طويلا حيث جرت إقالته في نوفمبر الماضي، ليتولى والتر ماتزاري، المدرب السابق للفريق، المهمة في ولاية جديدة.



وبالإضافة إلى المستوى المتواضع الذي يقدمه الفريق في بطولة الدوري، فإن نابولي كذلك خرج من بطولة الكأس بعد خسارة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره أمام فروسينوني برباعية نظيفة، لكنه وصل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه برشلونة الإسباني.



وسبق لماتزاري أن قاد نابولي في نسخة عام 2012 بكأس السوبر في مواجهة يوفنتوس، حيث خسر بنتيجة 2-4، وهو الأمر الذي لا يرغب جماهير الفريق في تكراره في نسخة الموسم الحالي.



وسيفتقد نابولي خدمات نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، المتواجد حاليا مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، وهو الأمر ذاته بالنسبة للاعب الوسط الكاميروني فرانك أنغيسا.



لكن الفريق الجنوبي سيتسلح بخدمات نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا، الذي يسعى إلى استعادة مستواه المعهود، وقيادة الفريق للفوز على فيورنتينا أولا ثم محاولة الفوز باللقب في النهائي أمام الفائز من المواجهة الأخرى بقبل النهائي بين إنتر ميلان ولاتسيو.



على الجانب الآخر، سيحاول فيورنتينا استغلال حالة الإحباط المسيطرة على نابولي، من أجل تحقيق الفوز والوصول للنهائي ونيل فرصة الفوز باللقب للمرة الثانية، بعدما سبق له تحقيق اللقب في عام 1996 بقيادة نجمه الأرجنتيني غابرييل باتيسوتا، وعلى حساب ميلان المدجج بالنجوم في ذلك الوقت بنتيجة 2-1، وخسر فيورنتينا 1-2 أمام إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي، كما خسر بالنتيجة ذاتها في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي أمام ويستهام الإنجليزي.



ويعتمد فيورنتينا، الذي يقوده المدرب فيتشنزو إيتاليانو، على خبرة قائده المخضرم جياكومو بونافينتورا، لاعب ميلان السابق، بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل البرازيلي آرثر ميلو لاعب يوفنتوس السابق والمهاجم الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس الذي سجل تسعة أهداف للفريق في كل البطولات.



ويحتل فيورنتينا المركز الرابع برصيد 34 نقطة في ترتيب مسابقة الدوري، كما أنه وصل إلى الدور قبل النهائي من بطولة الكأس حيث سيواجه أتالانتا.