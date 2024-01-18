

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودي، إقامة نزال «نوك اوت تشاوس» بين أنتوني جوشوا، بطل العالم السابق للوزن الثقيل الموحد، وفرانسيس أنجانو، بطل الفنون القتالية المختلطة ومنافس الوزن الثقيل الحالي.



ومن المقرر أن يقام هذا النزال يوم الجمعة 8 مارس المقبل في «كينغدوم أرينا» بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكر آل الشيخ على حسابه بمنصة «إكس»، في وقت متأخر من مساء الإثنين.



وقال آل الشيخ إن نزال «نوك اوت تشاوس» هو أحد الأحداث المهمة التي ستقام في موسم الرياض، وهي ليلة ستجمع المزيد من الأبطال الدوليين في إحدى أكثر الرياضات شعبية بالعالم.



ويقدم هذا العرض لجميع الجماهير من حول العالم من قبل الهيئة العامة للترفيه.



يذكر أن جوشوا، البطل السابق للعالم في رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة، كان أكمل عاما حافلا بالنجاحات، حيث فاز على أوتو والين في 23 ديسمبر الماضي في 5 جولات ضمن نزال «اليوم الحاسم» بفعاليات موسم الرياض، وهو عرض الملاكمة الذي أعاده إلى صف النخبة لتصنيفات الوزن الثقيل في الرياض.



ودخل أنجانو عالم الملاكمة بعد مواجهته تايسون فيوري، بطل العالم في المجلس العالمي للملاكمة، في «أشرس رجل في العالم»، والتي افتتح بها موسم الرياض في 28 أكتوبر الماضي، وتزايدت حدة النزال في نهاية الجولة الثالثة، عندما سدد أنجانو لكمة قوية لفيوري تسببت في طرحه على أرضية الحلبة.



وقال البطل العالمي جوشوا «سأكون مستعدا للبدء عندما يقرع الجرس الأول للنزال، وسأتعامل مع هذه المهمة بتركيز عال حتى تكتمل المهمة. إنني أتطلع إلى العودة إلى الرياض، وأود أن أشكر المملكة العربية السعودية على الشغف الذي أظهرته لنفسي ولرياضة الملاكمة».



ولدعم النزال الذي يعد أحد أكبر النزالات في تاريخ الرياضات القتالية، سيتضمن الحدث أيضا واحدة من أكثر قوائم النزالات الثانوية إثارة للإعجاب في تاريخ الملاكمة، حيث تقدم فئة الوزن الثقيل العملاق الصيني تشانغ زيلي، والذي سيدافع عن لقبه ببطولة العالم المؤقتة في منظمة الملاكمة العالمية ضد بطل العالم السابق النيوزيلندي جوزيف باركر، كما يتقدم المكسيكي ري فارغاس، بطل العالم في المجلس العالمي للملاكمة للدفاع لأول مرة عن حزامه ضد نك بيل.



وضمن نزالات الوزن الخفيف يتنافس الإنجليزي مارك تشامبرلين، أفضل منافس يافع، مع البطل الويلزي جافين جوين.