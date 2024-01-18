أدت التحذيرات بشأن الطقس إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت، أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما، مع تساقط الثلوج بغزارة وأمطار جليدية. وقالت متحدثة باسم مطار فرانكفورت إنه تم إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة فيما تواجه العاصمة التجارية لألمانيا ظروف مناخية قاسية.



كما حذر مطار ميونيخ من «قيود كبيرة في خدمة الطيران» بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم إلغاء 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة.



ونصحت شركة الطيران الوطنية «لوفتهانزا» الركاب بالتأكد من أن رحلاتهم لاتزال مبرمجة قبل الانطلاق إلى المطارات. كما أعلن مطار أوسلو تعليق الملاحة الجوية في وقت تسبب تساقط الثلوج الكثيفة في تعطيل حركة النقل في أنحاء إسكندنافيا. وأصدر معهد الأرصاد النرويجي تحذيرات من ثلوج كثيفة ورياح في المنطقة المحيطة بالعاصمة أوسلو. وألغيت معظم رحلات الحافلات، فيما أعلن مشغل القطارات (فاي) أن مسارات القطارات مغلقة في مناطق واسعة من شرق النرويج.



وفي السويد المجاورة أدت الثلوج الكثيفة إلى العديد من حوادث المرور في غرب وجنوب البلاد، ما تسبب في زحمة سير على العديد من الطرق الرئيسية. وقالت الشرطة في بيان إن «سطح الطرق زلق جدا والشرطة تحض المواطنين على عدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى».