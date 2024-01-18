ستكون نجمة البوب لانا ديل ري ومغنية الراب دوجا كات والمغني تايلر ذا كريتور من أبرز الأسماء الفنية هذه السنة في مهرجان كواتشيلا الأميركي الضخم، على ما أعلن منظموه، فيما تضم لائحة المشاركين أيضا المغني الفرنسي من أصل فلسطيني مروان عبدالحميد المعروف بسان لوفان (Saint Levant) الذي أمضى طفولته في غزة قبل أن تضطر عائلته للانتقال إلى الأردن.



ويجمع البرنامج في الوقت نفسه نجوما عالميين، على غرار لانا ديل ري ودوجا كات، ونجوم راب صاعدين كالأميركيتين رينيه راب وفيكتوريا مونيه.



وستحضر الأغنيات باللغة الفرنسية على خشبات كواتشيلا هذه السنة أيضا من خلال دي جاي سنايك وفرقة البوب والإلكترو «لمبراتريس»، بعدما كان العام الفائت شهد مشاركة المغنية البلجيكية أنجيل.



وكانت نسخة عام 2023 التي وصفت بأنها تاريخية، خصصت للمرة الأولى صدارة المهرجان لفنان ناطق بالإسبانية ومتحدر من أميركا اللاتينية هو باد باني من بورتوريكو، وهو المغني وفنان الراب الذي تستقطب أغنياته أكبر عدد من المستمعين في العالم. كذلك كانت فرقة «بلاك بينك» الكورية الجنوبية أول فرقة آسيوية بين نجوم المهرجان.