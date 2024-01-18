أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية عن إطلاق عروض وخصومات جديدة عبر تطبيقها الإلكتروني بالتعاون مع شركاء جدد، وذلك استمرارا في سعيها المتواصل لتوفير تجربة تسوق مجزية لعملائها.



وتم عقد شراكات مع مزودي خدمات في مختلف الأنشطة منها الترفيهية والرعاية الصحية والخدمات والمطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها، منها فندق كراون بلازا، وفندق هوليداي إن، وفندق وسبا شاطئ النخيل، ومجموعة فوزية السلطان الصحية، ومركز الجارالله الألماني التخصصي، وطفل المستقبل، لتوفير عروض وخصومات وقسائم شرائية عبر تطبيق سلطان.



وقال مدير الشراكات في شركة سلطان عبدالله الشنفا: سعداء جدا بإطلاق ست شراكات جديدة مع مزودي الخدمات في كل الأنشطة وتوفير خصومات وعروض مميزة لعملائنا، وإننا نعمل على إضافة المزيد من العروض مع أكثر من 15 شريكا جديدا مع نهاية عام 2024، ونسعى دائما إلى تعزيز تجربة التسوق لدى عملائنا، ونعمل على تقديم أفضل العروض لهم وتشجيعهم على الاستمرار في التسوق من سلطان للاستفادة من المزايا الاستثنائية التي نقدمها إن كان من خلال تجميع النقاط أو الحصول على المكافآت والخصومات.



وتابع: بالإضافة إلى العروض، فقد أطلقت الشركة تحديثات تقنية جديدة على التطبيق لتسهيل عملية التصفح والوصول إلى قوائم المنتجات المتنوعة بسهولة، وإظهار عروض ترويجية ومنتجات مخصصة تتلاءم مع احتياجات كل عميل، على حسب المنتجات التي يقوم بشرائها، كما يسهل التحديث الجديد إتمام عمليات الشراء من خلال خطوات بسيطة في صفحة واحدة تشمل تفاصيل العنوان وطريقة الدفع والاستلام، ويضيف مميزات جديدة لعملاء برنامج «كنزي»، تمكنهم من معرفة عدد نقاطهم والرصيد الذي يمكن استرداده، للاستفادة المطلقة من هذا البرنامج، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بصورة الملف الشخصي لكل منهم.



يذكر أن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية هي أكبر شركة تجزئة مستقلة مدرجة في بورصة الكويت وتمتلك وتشغل سلسلة من الأسواق المركزية في الكويت بشكل رئيسي بالإضافة إلى الأردن وسلطنة عُمان والبحرين. تشغل الشركة حاليا أكثر من 70 مركز تسوق في الشرق الأوسط، بما في ذلك 12 فرعا في الأردن، 3 أفرع في البحرين، 8 أفرع في عمان. كما تملك الشركة 49 فرعا في الكويت ممتدة من الجهراء إلى النويصيب وأفرع الشركة في الكويت تتنوع بين 8 مراكز رئيسية، و11 مركزا لـ «سلطان ماركت» والتي تعتبر الوجهة الأمثل للمنتجات ذات الأسعار التنافسية، و30 مركزا لـ «سلطان إكسبرس» التي تلبي متطلبات العملاء أثناء تنقلهم أو في ظل زحمة أشغالهم أو في مكان أعمالهم.