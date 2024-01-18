ضرورة تجاوز العقبات للارتقاء بمخرجات التعليم والعمل بروح الفريق الواحد



آلاء خليفة ـ عبدالعزيز الفضلي



أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني عن بالغ اعتزازه بثقة القيادة السياسية الغالية بتكليفه بحقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، داعيا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لتحقيق الرفعة والتقدم لوطننا الغالي الكويت وشعبه الكريم.



وتوجه العدواني في تصريح صحافي بعد أدائه اليمين الدستورية لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بعظيم الشكر والامتنان للثقة الغالية، مؤكدا عزمه على تنفيذ خارطة طريق لتطوير التعليم وتعزيز جودته، ورفع المؤشرات التعليمية في الدولة بخطوات ثابتة تتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية.



وأكد سعيه بكل عزيمة وإصرار من موقع شرف المسؤولية على تنفيذ وترجمة توجيهات القيادة السياسية في تحقيق رؤية الدولة، وإعداد الكوادر البشرية الوطنية المختصة والمنتجة، وتجاوز العقبات للارتقاء بمخرجات التعليم، والعمل بروح الفريق الواحد وبجودة عالية في تنفيذ استراتيجيات حقيقية وخطط واقعية وبرامج محددة الأهداف، دون إغفال لأهم عنصر في رحلة العمل والتطوير وهو بناء جسور الثقة وفتح أبواب التواصل مع جميع ابناء الوطن من أصحاب الهمة والخبرة والعمل معا يدا بيد بهدف بناء الوطن وإكمال مسيرة تقدمه وازدهاره، وتعزيز مكانته بجميع المحافل الدولية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.