الشايجي: الملك حمد بن عيسى أرسى قوانين وتشريعات كان لها الدور الكبير فيما يشهده الإعلام والصحافة في البحرين من نهوض غير مسبوق



تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين برقية شكر من الأمين العام لاتحاد الصحفيين الخليجيين عيسى الشايجي، رفع فيها باسم اتحاد الصحفيين الخليجيين إلى المقام الكريم للملك خالص الشكر والتقدير والامتنان على ما تفضل به من دعم ومساندة كبيرة لتأسيس الاتحاد، الذي يشكل تجمعا صحفيا خليجيا سيسهم بإذن الله تعالى، وبفضل توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة الكريمة في تعزيز روابط الأخوة والتعاون والتكامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأكد الأمين العام أن تزامن إطلاق اتحاد الصحفيين الخليجيين من المنامة مع إعلان المنامة عاصمة للإعلام العربي للعام 2024، يعبر عن التقدير العربي الكبير الذي يكنه لمملكة البحرين لدورها الإعلامي والثقافي العريق ولمكانتها الحضارية المميزة.



وأضاف أن مشروع الملك حمد بن عيسى آل خليفة الوطني الكبير أتاح هامشا واسعا من الحريات، وما أرساه من قوانين وتشريعات كان لها الدور الكبير فيما يشهده الإعلام والصحافة في مملكة البحرين من نهوض غير مسبوق، ودور مسؤول في مسيرة النهضة المباركة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة جلالته الحكيمة، حفظه الله.



في السياق ذاته، تلقى ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة برقية شكر من الأمين العام لاتحاد الصحفيين الخليجيين عيسى الشايجي، رفع فيها باسم اتحاد الصحفيين الخليجيين إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالص الشكر والتقدير والامتنان على ما تفضل به سموه من دعم ومساندة كبيرة لتأسيس الاتحاد الذي يشكل تجمعا صحفيا خليجيا سيسهم، بإذن الله تعالى، وبفضل توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز روابط الأخوة والتعاون والتكامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأكد الأمين العام أن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدور الصحافة المتنامي في عملية البناء والتنمية، وإيمان سموه بأهمية العمل الجماعي المشترك هو مصدر عزيمة وتصميم أعضاء الاتحاد.



وأشار إلى أن هذه المناسبة التي يترافق فيها إطلاق اتحاد الصحفيين الخليجيين من المنامة مع إعلان المنامة عاصمة للإعلام العربي للعام 2024، تجسد التقدير العربي الكبير لمملكة البحرين لدورها الإعلامي والثقافي العريق ولمكانتها الحضارية المميزة.



وأكد الشايجي أن اتخاذ اتحاد الصحفيين الخليجيين المنامة مقرا له، هو تقدير وامتنان لتاريخها الصحفي العريق المشرف، ومساهماتها الإعلامية والثقافية المميزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك ومبادراتها المتعددة في احتضان ورعاية كل ما من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وصولا إلى التكامل بين دوله، مجددا شكره العميق لمبادرات الملك الكريمة في دعم الصحافة والصحفيين، إلى جانب ما قدمته مملكة البحرين من تسهيلات وإسهامات كان لها أبلغ الأثر في تأسيس اتحاد الصحفيين الخليجيين ومقره مملكة البحرين، مجددا شكره العميق لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوالي بذله من جهود في دعم الصحافة والصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بكل مسؤولية ومهنية تحقيقا للأهداف المنشودة.