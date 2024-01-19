بداح العنزي

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عقد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس مع مدير عام بنك الائتمان الكويتي خليفة الفاضل اجتماعا مشتركا في مقر البنك صباح أمس بمشاركة عدد من مسؤولي الجانبين، وضم فريق البلدية نائب المدير العام للتطوير والمعلومات ونائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء ومراقب الدعم الفني ورئيس قسم ضبط العمليات بإدارة نظم المعلومات ومراقب العلاقات العامة بإدارة العلاقات العامة.



وأثمر الاجتماع المشترك توقيع بروتوكول التعاون بشأن الربط الإلكتروني بين البلدية وبنك الائتمان لتوفير الخدمات الإلكترونية باستخدام «web service» في إطار سعيهما نحو تطبيق الخدمات الإلكترونية والربط الإلكتروني بما يحقق السرعة في إنجاز معاملات المواطنين، خاصة أن البلدية تعمل على تطوير آلية تقديم الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين بسلاسة ويسر إجراءاتها لسرعة إنجاز المعاملات بإصدار شهادات الأوصاف وتراخيص البناء من خلال برنامج المكاتب الهندسية طبقا للقانون 33 لسنة 2016.



ويحقق البروتوكول الثنائي رغبة الطرفين في تطوير سبل التعاون والتنسيق فيما بينهما من خلال الربط الإلكتروني ونظرا للحاجة حاليا لتزويد بنك الائتمان بخدمة الاستعلام عن بيانات شهادات الأوصاف التي تصدرها البلدية وبيانات تراخيص البناء وبيانات المكاتب الهندسية.



وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس عقب توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين: سنبدأ العمل به ولمدة سنة كاملة تجدد تلقائيا لمدة مماثلة متضمنا الالتزام بإنشاء وتشغيل «خدمة الاستعلام الآلي» عن بيانات شهادات الأوصاف وتراخيص البناء والمكاتب الهندسية هدفها تزويد بنك الائتمان بهذه المعلومات.



وأضاف الدبوس أن الخدمة تشمل بيانات كل العاملين المتعاملين مع الخدمات المقدمة بشكل دوري لدى الجهتين طبقا لإحصائية شهرية إلى جانب الاحتفاظ بسجل تاريخي يحتوي على المعلومات التي تم الحصول عليها من بنك الائتمان عبر الربط الإلكتروني للرجوع له عند الحاجة، مبينا أن السجل يتضمن المعلومات الخاصة بالعميل والموظف المكلف بطلب الخدمة الإلكترونية وتاريخ طلبها، لافتا إلى التزام الطرفين باستخدام المعلومات طبقا للأغراض المنصوص عليها في البروتوكول.



وتابع: يلتزم الجانبان بإصدار كتاب رسمي يحدد فيه ضابط الاتصال من كل طرف متضمنا بيانات اسم الموظف وهاتف العمل والمحمول والبريد الإلكتروني الرسمي للقيام بمتابعة تنفيذ مواد هذا البروتوكول، ويحفظ البروتوكول سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بين البلدية وبنك الائتمان بعدم الإفصاح عنها لأي طرف آخر أو جهة رسمية يتعامل معها داخل الكويت وخارجها إلا بناء على حكم قضائي أو طلب رسمي من الجهات القضائية او وفقا لأحكام القانون 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية واللائحة التنفيذية.



وذكر أن البروتوكول يراعي حقوق الملكية الفكرية والأدبية المملوكة لكل طرف والحفاظ على التراخيص الممنوحة لأي منهما ولا يجوز التنازل عنها او منحها او نقلها للغير.