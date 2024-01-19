

كشفت مازيراتي، علامة تصنيع السيارات التي تتخذ من مودينا مقرا لها، عن بدء العام الجديد بإنشاء منطقة جديدة، والتي من شأنها أن تعيد رسم ملامح هيكلية أعمال الشركة الإيطالية الفاخرة في الأسواق العالمية.



ووقع اختيار الشركة على حمدي الشنتوري رئيسا للمنطقة الجديدة، بدءا من 1 يناير 2024.



ويضم التنظيم الجديد لأسواق الشركة بعد الخطوة الأخيرة خمس مناطق، وهي الولايات المتحدة وكندا (أميركا الشمالية) وأوروبا والصين واليابان وكوريا.



ومن خلال المنطقة الجديدة، تعتزم العلامة الرائدة إعادة رسم ملامح أعمالها على مستوى العالم، حيث تعيد توزيع بعض الأسواق التي كانت جزءا من المناطق السابقة، لتقوم بدمجها مع أسواق جديدة، إلى جانب تعيين فريق تسويق مناسب ليكون صلة الوصل مع شركاء العلامة وشبكتها من الوكلاء فيما يتعلق بالأنشطة والمبادرات اليومية.



ويحتفظ حمدي الشنتوري بمنصبه بشكل مؤقت مسؤولا عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إضافة إلى منصبه الجديد رئيسا للمنطقة الجديدة، كما عينت العلامة وونغ يي موي والاس مسؤولا عن أسواق منطقة جنوب شرق آسيا والهند، وماركو سبادارو مسؤولا عن أسواق شرق أوروبا وأميركا اللاتينية.



وجاء قرار إضافة المنطقة الجديدة انطلاقا من التزام مازيراتي بتلبية متطلبات مختلف الأسواق، ومنهجيتها القائمة على توفير حلول مخصصة وتحقيق النمو وتوسيع شبكة علاقاتها مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاع، وهي تهدف إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتلبية الاحتياجات المختلفة لهيكليات الأعمال المتعددة.



ويتخذ رئيس المنطقة والأقسام الإقليمية من مقر مازيراتي في مودينا بإيطاليا مركزا له، وذلك للعمل على ربط فريق الإدارة في المنطقة الجديدة مع الإدارة المركزية، فضلا عن توفير الدعم المقدم لعمليات صنع القرار والأسواق بشكل أسرع وأكثر كفاءة، في حين يبقى أفراد فريق إدارة الأسواق في المنطقة ليكونوا على اتصال وثيق مع العملاء في الدول التي يعملون فيها.



وتعليقا على هذا الموضوع، قال ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي: يسرنا أن تكون أولى خطواتنا في العام الجديد الإعلان عن إنشاء المنطقة الجديدة وتعيين حمدي الشنتوري رئيسا لها، وتعمل مازيراتي في أكثر من 70 سوقا حول العالم، ويؤكد إنشاء المنطقة الخامسة حرصها على إضفاء مزيد من الدقة في على هيكلية أعمالها على مستوى العالم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى تلبية مختلف متطلبات الأسواق والاستجابة لها، فضلا عن إعطاء جميع المناطق الاهتمام اللازم لتحسين أعمال الشركة فيها ورفع مستوى كفاءتها.