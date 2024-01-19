

القاهرة - ناهد إمام



أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق قرعات علنية لتخصيص قطع أراض سكنية بديلة بمدينتي أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، لأهالي جزيرة الوراق ممن اختاروا الحصول على قطع أراض سكنية، حيث تم ويجري التعامل مع ملفات 400 أسرة من أهالي جزيرة الوراق، وشملت القرعات التعريف بأرقام قطع الأراضي والمنطقة والمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع أهالي الجزيرة، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي للأهالي.



صرح بذلك م.أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، مضيفا أنه تمت إتاحة قطع أراض سكنية بديلة لتمكين أهالي جزيرة الوراق من بناء مسكنهم الخاص وفق ضوابط محددة، طبقا لتوجيهات وزير الإسكان. وأضاف أن أعمال الاقتراع العلني تتم من أجل تخصيص قطع أراض سكنية بديلة لأهالي جزيرة الوراق، مضيفا أن ذلك يأتي بخلاف تعامل جهاز الوراق الجديدة مع ملفات نحو 2800 أسرة حتى تاريخه ممن اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة، حيث يأتي هذا التنوع في البدائل المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما بين قطع الأراضي السكنية البديلة، والوحدات السكنية البديلة بالمدن الجديدة والمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل على تلبية مختلف رغبات أهالي جزيرة الوراق.



إلى ذلك، تابع د.عاصم الجزار، موقف تقنين أوضاع الأراضي، وتنفيذ أعمال الطرق والمرافق، بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، بموجب القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، بتعديل حدود كردون مدينة الشروق، وذلك في اجتماع بمقر جهاز مدينة الشروق.



ووجه الجزار بالعمل على الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المناطق المضافة لمدينة الشروق، كما وجه بضرورة إيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدة ومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على المشروعات التي تضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمات بأفضل صورة، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة. واستمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي من م.علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن موقف المشروعات التي أنجزها جهاز المدينة خلال العام الماضي 2023، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها.