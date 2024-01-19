شاركت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ممثلة في لجنة إعداد إستراتيجيات ترشيد استهلاك الكهرباء الماء والفرق المنبثقة عنها، في ورشة عمل توعوية عن ترشيد الاستهلاك والكهرباء نظمتها شركة النقل العام الكويتية في مقر الشركة لتوعية الموظفين بكيفية توفير استهلاك الكهرباء والماء.



واستهلت الندوة نائب رئيس اللجنة مدير إدارة مشاريع المنشآت المائية ومدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطن بالتكليف م.مها الهاجري، معربة عن جزيل شكرها للتعاون المشترك بين شركة النقل العام والوزارة للارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي تجاه الترشيد.



وتم تقديم عرض مرئي من قبل رئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد م.خديجة مشاري وعضو فريق الدراسات الفنية للترشيد م.ألطاف سفر وتضمن العرض شرحا مفصلا عن أسس المحافظة على الكهرباء والماء ابتداء من طرق بناء المنزل واختيار الأجهزة الموفرة للطاقة، وأيضا الحديث عن مدونة حفظ الطاقة التابعة للوزارة وشرح برنامج حافز للترشيد لموظفي شركة النقل العام، وذلك لتشجيعهم على الاشتراك في البرنامج والاستفادة من الامتيازات المقدمة.