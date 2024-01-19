بحث وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتية برئاسة نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي مع رئيس جمعية الهلال الاحمر العراقي ياسين أحمد أمس عددا من الموضوعات على رأسها إنشاء مركز صحي في مدينة البصرة جنوبي العراق.



وقال الحساوي في تصريح لـ«كونا» إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو الاتفاق مع الجانب العراقي على إنشاء وتجهيز مركز صحي جديد في محافظة البصرة في إطار المشاريع الإنسانية التي تتبناها الجمعية لدعم الشعب العراقي، مضيفا ان الجمعية ستمول إنشاء المركز بجزء من المبلغ الذي تبرعت به لدعم العراق في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق عام 2018.



وبين الحساوي أن الزيارة ستشمل كذلك بحث عدد من الملفات الثنائية المشتركة والمشاريع الانسانية وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين الجمعيتين.



بدوره، أثنى رئيس جمعية الهلال الاحمر العراقي على الدعم الإنساني الذي تقدمه جمعية الهلال الاحمر للشعب العراقي على مدار سنوات، مشيرا إلى أن المركز الصحي مدار المباحثات سيشيد بالتعاون بين الجمعيتين وبتمويل مشترك على أرض تابعة للهلال الاحمر العراقي في منطقة أم البروم وسط البصرة. وقال أحمد إن زيارة الوفد الكويتي ستتضمن كذلك إجراء مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون بين الطرفين وإجراء جولات ميدانية لعدد من المستشفيات التابعة للهلال الاحمر العراقي ولعدد من العيادات المتنقلة التي سبق أن تبرعت بها جمعية الهلال الاحمر الكويتي للعراق.



ونظمت جمعية الهلال الاحمر على مدار سنوات العديد من حملات التبرع الإنسانية لدعم الشعب العراقي، كما أهدت عيادات طبية متنقلة ومعدات وسيارات إسعاف وأجهزة طبية.