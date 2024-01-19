

كشفت الفنانة منة عرفة سر اختفائها مؤخرا عن أي ظهور إعلامي أو على منصاتها على «السوشيال ميديا»، إذ أوقفت تصوير جميع أعمالها خلال الفترة الحالية، لافتة الى أن والدتها نالها التعب منذ أيام وتم إدخالها الرعاية الطبية الفائقة، وقد طلب الأطباء أن تبقى تحت الملاحظة الدقيقة لمتابعة حالتها الصحية.



وقالت منة، بحسب موقع «نواعم»: أصيبت والدتي منذ أيام بذبحة صدرية حادة، وقد نقلناها إلى المستشفى على الفور، وخضعت حينها للرعاية الطبية والسريرية اللازمة من فحوصات وتحاليل طبية تتطلب عملها للوقوف على مدى التدخل الطبي الذي تحتاج اليه.



وتابعت: أنا حزينة جدا على ما ألم بها، وأطلب من كل من يحبني سواء الأصدقاء والمتابعون لي من الجمهور الحبيب أن يكثف الدعاء لها حتى تتجاوز هذه الأزمة الطارئة.