

رفض الفنان حسين الجسمي الحديث عن حياته الشخصية أثناء مقابلته مع وسائل الإعلام، عقب حفل ختام مهرجان دبي للتسوق الذي أقيم في الفترة القليلة الماضية بمنطقة دايف سكاي في إمارة دبي، وطلب من الإعلاميين عدم توجيه أسئلة تتعلق بحياته الشخصية، حينما سئل عن الذي تغير في شخصيته بعد عام من الزواج، خاصة مع تردد إشاعات حول انفصاله عن زوجته، قائلا: الخصوصيات لا أتحدث فيها.



كما كشف الجسمي، حسب موقع «فوشيا»، عن مشاركته الفنانة أحلام في أكثر من حفل غنائي داخل الإمارات، قائلا: الفنانة أحلام من أقرب الفنانات إلى قلبي، ونحن نشكل جزءا من ثقافة هذه البلاد، ونعمل على تأكيد ازدهار الفن الإماراتي في كل أقطار الوطن العربي، لافتا إلى أنه بصدد التحضير لعدة أعمال فنية جديدة خلال الفترة المقبلة.