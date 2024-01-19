

بدأت الفنانة روجينا تصوير أول مشاهد مسلسلها «سر إلهي»، الذي تؤدي فيه دور البطولة، وتخوض به السباق الدرامي المقبل، وهو مكون من 15 حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



وكشف مصدر من داخل العمل، حسب مجلة «لها» عن أن المخرج قرر تكثيف ساعات التصوير والانتهاء من المسلسل خلال الفترة المقبلة كي لا يدخل في مأزق ضيق الوقت، وبالتالي يتمكن العمل من اللحاق بالعرض في رمضان. يذكر أن مسلسل «سر إلهي» هو التعاون الثالث بين روجينا والمخرج رؤوف عبدالعزيز، ويشارك في البطولة مع روجينا كل من: أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، وآخرون.