

عبدالحميد الخطيب



نفى الفنان خالد العجيرب مشاركته في مسلسل «هم يضحك»، الذي يجري تصويره حاليا، من بطولة عبدالله السدحان، تأليف الكاتب ضيف الله زيد، إخراج أحمد الفردان، وقال: لست ضمن فريق «هم يضحك»، لكن من يشاركهم هو ابني بشار والذي يخوض لأول مرة تجربة التمثيل بالمسلسلات الدرامية، وأتمنى لفريق العمل التوفيق.



وأضاف العجيرب في تصريح لـ «الأنباء»: سيجسد بشار في «هم يضحك» دور شاب مشاغب اسمه «ناصر»، يتزوج خلال الأحداث من بنت خالته (ابنة عبدالله السدحان)، مستدركا عند سؤالنا له «هل يشبهه بشار في الأداء التمثيلي وتحديدا بالكوميديا؟»: هو موهوب ويحب «الغشمرة»، ويحمل العديد من الصفات الفنية التي تصنع شخصيته كممثل، كما ان له مشاركات كثيرة من قبل في مجال الإعلانات ويمتلك أدواته، وأراهن على نجاحه، وإن شاء الله يطلع بصورة حلوة تنال رضا الجمهور العزيز.



وعن أعماله الجديدة، قال خالد: أنا متواجد هذه الفترة في قطر لتصوير مسلسل بعنوان «قهوة الطيبين»، ومعي فيه عدد من النجوم مثل أحمد العونان ومحمد الحملي وشيماء شيف، بالإضافة الى فيصل الرشيد وفرج سعد ومريم فهد، وفنانين آخرين، والعمل إنتاج قناة «الريان»، إخراج: جوني، إشراف عام ضحى.



وأردف: كما انتهيت من تصوير مسلسل «خواتي غناتي» وهو اجتماعي «لايت كوميدي» للكاتبة جميلة جمعة، إخراج سائد الهواري، بطولة نجوم رائعين، منهم إلهام الفضالة وفيصل العميري وطيف وعبدالله بهمن وشهد سلمان وشهد الياسين وفهد وطلال باسم وشبنم خان وشيخة العسلاوي وهبة الناجم وشملان العميري، وغيرهم، وأجسد في العمل شخصية رجل بسيط يعمل في إحدى الجمعيات، فيلتقي بامرأة ويقرر الزواج بها، وتتوالى الأحداث الشائقة.