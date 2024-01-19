

القاهرة - محمد صلاح



التحقت الفنانة صابرين بالعمل الدرامي «مسار إجباري»، الذي سيبدأ تصويره قريبا ويتكون من 15 حلقة، على أن يعرض في رمضان المقبل، وتجسد فيه شخصية والدة الفنان عصام عمر، ضمن أحداث تدور في إطار اجتماعي مشوق.



والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته إلى جانب صابرين كل من: أحمد داش، بسمة، جوري بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين.



إلى ذلك، تنتظر صابرين عرض فيلم «يحيى» خلال الفترة المقبلة، والذي انتهت من تصويره خلال العام الماضي، ويشارك في بطولته: أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، تارا عماد، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.