

يحيى حميدان



نجحت إدارة منتخبنا الوطني لكرة الصالات، في الحصول على موافقة منتخبي طاجيكستان والمجر للعب أمامهما في 4 مباريات دولية ودية الشهر المقبل ضمن فترة التوقف الدولي لمنتخبات اللعبة.



ويلتقي «الأزرق» كل منتخب مرتين الشهر المقبل في الفترة من 31 الجاري حتى 12 فبراير المقبل، حيث ستقام المباريات الأربع في البلاد.



ويستعد «الأزرق» لخوض غمار كأس آسيا التي ستقام في تايلند خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل المقبل، حيث حل منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب إيران والبحرين وأفغانستان. ومن المقرر أن يتجمع المنتخب يوم 27 الجاري عقب يوم من توقف مسابقة الدوري المحلي، وذلك تحت قيادة المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة.