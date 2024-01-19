

يعقوب العوضي



تتجه بعثة منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة الى القاهرة اليوم للدخول في معسكر تدريبي لمدة 12 يوما تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب المقررة إقامتها في دبي خلال الفترة من 16 ابريل حتى 2 مايو المقبلين.



ويترأس وفد المنتخب رئيس الاتحاد د.جابر المري ويرافقه عضو مجلس إدارة الاتحاد نايف الخميلي ومدير المنتخب طلال جاسم والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني جاسم الطراروة ومساعده المصري اسامة مدكور واخصائي العلاج الطبيعي للمنتخب د.معتز عز الدين، إضافة إلى 20 لاعبا هم: فؤاد المشعل، علي دشتي، براك الناصر، عباس حسين، عبدالرحمن وليد، حمود كنعان، بدر العطار، محمد البنا، حسن القطان، محمد الدوخي، حمود المسعود، بندر الأحمد، خالد برعركي، عبدالعزيز العنزي، عبدالعزيز محمد كامل، أحمد السرهيد، ناصر الصانع، راشد العوضي، أحمد المطيري، عبدالله العلي.



وفي هذا السياق، أكد مدير المنتخب طلال جاسم أن الجهاز الفني بقيادة المدرب جاسم الطراروة رسم البرنامج الإعدادي للمعسكر بصورة مناسبة بهدف إعداد وصقل اللاعبين من جميع النواحي الفنية والبدنية، فضلا عن الاحتكاك مع منتخبات وفرق ذات مستوى متقدم وقوي خلال المباريات التحضيرية المقرر ان يخوضها المنتخب خلال المعسكر.



وفي إطار متصل، قرر الاتحاد تأجيل مباريات القادسية والكويت من تاريخ 18 يناير الجاري حتى 13 فبراير المقبل نظرا لمشاركة الفريقين في بطولة غرب آسيا للأندية، حيث كان من المقرر أن يلعب القادسية مع العربي على صالة الاتحاد اليوم، والكويت مع الساحل. وسيلتقي اليوم الشباب (15 نقطة) مع اليرموك (16 نقطة) في الـ 5.15 فقط على صالة الاتحاد بضاحية صباح السالم.