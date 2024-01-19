

تتواصل في الثانية ظهر اليوم منافسات النسخة العاشرة من بطولة «أطياب المرشود» الدولية فئة النجمتين للقفز على الحواجز التي ينظمها وليد المرشود سنويا في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان، وتستمر منافساتها حتى مساء غد بتتويج بطل الجائزة الكبرى.



وتترأس لجنة الحكام الحكمة الكويتية الدولية نضار المصطفى، وتضم اللجنة الحكام: عبدالعزيز المشوطي وندى العوضي ووليد الجاسم، ويترأس حكام الساحة الكويتية الدولية شارون القعود.



بدوره، أكد ممثل الاتحاد الدولي للفروسية، الحكم الدولي اللبناني كريم بدارو، أن الكويت تستضيف 3 بطولات دولية فئة النجمتين والثلاث نجوم بها أشواط تأهيلية إلى بطولة العالم. وأضاف في تصريح على هامش تواجده في الكويت ممثلا للاتحاد الدولي ومشرفا على البطولة قائلا: أنا متابع جيد للفروسية الكويتية منذ سنوات وهي في تطور ملحوظ وتستضيف 3 بطولات دولية في الموسم وهناك طفرة في التنظيم من موسم لآخر وهذه البطولات الدولية تهدف إلى تحسين المستوى الفني للفروسية، وهذا ما حصل بالفعل ونحن نشاهد فرسانا كويتيين يتألقون في الخارج.