

عبدالعزيز جاسم



تعرض القادسية لخسارة كبيرة 1-6 من الأهلي البحريني في المباراة الودية الأولى ضمن معسكر الفريق المقام حاليا في المنامة، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 إلا أن الفريق البحريني تمكن من تسجيل 5 أهداف في الشوط الثاني بعدما قام المدرب محمد المشعان - الذي قاد الفريق لأول مرة - بإجراء عدد من التبديلات وذلك للوقوف على مستوى اللاعبين.



وسيخوض الأصفر في ختام معسكره مواجهة قوية الأحد المقبل أمام الخالدية البحريني.



وأبدى المشعان رضاه التام عما يقدمه لاعبو الفريق في الحصص التدريبية سواء من خلال التزامهم ومواظبتهم أو انضباطهم الفني منذ انطلاق المعسكر التدريبي.



وأوضح المشعان أنه فضل اختيار خوض مباريات ودية قوية وعلى مستوى عال من خلال مواجهة الأهلي الذي يحتل وصافة الدوري ومن ثم الخالدية بطل الدوري الموسم الماضي. وأعرب المشعان عن عدم رضاه عن نتيجة المباراة في مجملها أمام الأهلي إلا أن الأصفر قدم مستوى جيدا في شوط المباراة الأول وطبق اللاعبون الأفكار الفنية وسنحت لهم العديد من الفرص المحققة فضلا عن الاستحواذ والسيطرة بالرغم من قصر المدة من انطلاق المعسكر، مضيفا أنه فضل أن يشرك جميع اللاعبين ممن لم يشاركوا منذ بداية الموسم للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم لاتخاذ القرار حول بقاء من يحتاجه الفريق أو مغادرته خلال الفترة الشتوية.



وأضاف المشعان أنه في ظل منافسة الأصفر على كل البطولات المحلية فإنه بحاجة إلى صف ثان من اللاعبين البدلاء، وهذا من أهم أهداف المعسكر بغض النظر عن النتائج حتى وان لم تكن مرضية خصوصا أن هناك مباريات قوية ومهمة تنتظر الفريق، مناشدا جماهير القادسية مساندة ودعم جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ومؤكدا أن الأصفر سيظهر بصورة مغايرة ومختلفة في المباريات الرسمية.