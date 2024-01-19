

تفتتح مساء اليوم مباريات المرحلة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم بلقاء يجمع ديبورتيفو ألافيس مع قادش، فيما يلعب غدا رايو فايكانو مع لاس بالماس، وفياريال مع ريال مايوركا، وفالنسيا مع أتلتيك بلباو، وسلتا فيغو مع ريال سوسييداد.



وفي كأس إسبانيا، تأهل جيرونا متصدر «الليغا» إلى الدور ربع النهائي من المسابقة بفوزه على رايو فايكانو 3-1، وهو الفوز الثالث عشر في آخر 16 مباراة لجيرونا الذي يقدم موسما استثنائيا سمح له باعتلاء صدارة ترتيب الدوري.



تقدم الفريق الكاتالوني عبر الأوروغــويـانــي كريستيان ستواني (15 و19 من ركلة جزاء) ودالي بليند (26)، وقلص الفرنسي راندي نتيكا النتيجة (36).



وتغلب سلتا فيغو على مضيفه فالنسيا 3-1، ليبلغ الدور ذاته، وتغلب ريال سوسييداد على مضيفه أوساسونا بهدف دون رد سجله ميكيل أويارسابال من ركلة جزاء في الدقيقة 57.



ألمانيا



يخوض باير ليفركوزن المتصدر مواجهة غاية في الصعوبة خارج الديار عندما يحل ضيفا على لايبزيغ غدا السبت في المرحلة الـ 18 من الدوري الألماني لكرة القدم.



ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب «البوندسليغا» برصيد 45 نقطة. وقد حصد الفريق بالفعل لقب بطل الشتاء، لكنه يتفوق بفارق أربع نقاط فقط على بايرن، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.



وفاز الفريقان في آخر ثلاث مباريات لهما بعد أن تعثر كلاهما في الجولة الرابعة عشرة، حين سقط بايرن على ملعب آينتراخت فرانكفورت 1-5 في الوقت الذي تعادل ليفركوزن مع شتوتغارت بهدف لمثله.



ويبرز في صفوف ليفركوزن الثنائي فيكتور بونيفاس وأليخاندرو جريمالدو، حيث سجلا معا 15 هدفا من أصل 47 هدفا أحرزها الفريق، الذي يمتلك أقوى خط دفاع، إذ اهتزت شباكه 12 مرة فقط حتى الآن.



ويخوض كولن صاحب المركز قبل الأخير مواجهة صعبة أمام ضيفه بوروسيا دورتموند صاحب المركز الخامس غدا.



وفي مباريات أخرى، يلتقي غدا فرايبورغ مع هوفنهايم، ودارمشتاد مع آينتراخت فرانكفورت، وهايدنهايم مع فولفسبورغ، وبوخوم مع شتوتغارت.



وأعلنت رابطة الدوري الألماني إلغاء مباراة ماينتس ويونيون برلين، التي كان من المقرر إقامتها اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية الشتوية.