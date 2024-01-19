673.8 ألف مركبة.. الزيادة التراكمية لعدد السيارات بالبلاد في 10 سنوات

80 % من السيارات في الكويت خاصة.. يبلغ عددها 1.947 مليون مركبة



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، أن عدد المركبات التي تجوب شوارع الكويت وصل إلى 2.42 مليون مركبة، من بينها نحو 203.4 آلاف سيارة جديدة تم ترخيصها في 2022.



وجاء ضمن البيانات أن العدد التراكمي للسيارات في الكويت شهد زيادة نسبتها 38.5% بما عدده 673.8 ألف مركبة خلال 10 سنوات قياسا إلى 1.748 مليون مركبة في 2013، وأظهرت البيانات أن 80% من المركبات التي تجوب الكويت مرخصة كمركبات خاصة (خصوصي) ويبلغ عددها 1.947 مليون مركبة، بينما تستحوذ مركبات النقل الخاص على 12.6% من المركبات بالكويت بواقع 304.6 آلاف مركبة.



وتقدم 119.15 ألف مواطن ومقيم للاختبارات النظرية للحصول على رخصة قيادة من بينهم 117.237 ألفا تقدموا لأول مرة، و1407 أشخاص لثاني مرة و515 شخصا لثالث مرة وأكثر، ونجح من بينهم 102.87 ألف مواطن ومقيم من بينهم 101.37 ألف شخص نجح من أول مرة و1087 شخصا من ثاني مرة، و415 شخصا من ثالث مرة فأكثر.



وبلغ عدد الراسبين في الاختبارات النظرية 16.28 ألف شخص، من بينهم 15.86 ألف شخص رسبوا أول مرة، و320 ثاني مرة و100 شخص ثالث مرة وأكثر.



وفي الاختبارات العملية بلغ إجمالي عدد المتقدمين 135.13 ألف شخص منهم 132.5 ألف شخص تقدموا لأول مرة و1834 شخصا لثاني مرة، و799 شخص لثالث مرة فأكثر.



وبلغ إجمالي عدد الناجحين نحو 97.442 ألف شخص من بينهم 96.19 ألف شخص نجحوا من أول مرة، و886 شخصا نجحوا من ثاني مرة، و359 شخص نجحوا من ثالث مرة وأكثر.



ووصل عدد الراسبين في الاختبارات العملية 37.69 ألف شخص من بينهم 36.3 ألفا رسبوا من أول مرة، و946 شخص من ثاني مرة، و440 شخصا من ثالث مرة فأكثر.



وبلغ إجمالي عدد رخص السوق الصادرة في 2022 نحو 105.7 آلاف رخصة من بينها 92.66 ألف إجازة خاصة، و6009 إجازات عامة، و6318 إجازة دراجة نارية، و767 إجازة مركبة إنشائية.



وبلغت حصة محافظة العاصمة من الإجازات 22.9 ألف إجازة، ومحافظة حولي 13.09 ألفا، فيما بلغت حصة الجهراء 15.28 ألف إجازة، والأحمدي 20.1 ألف إجازة، والفروانية 22.96 ألف إجازة، بينما بلغت لمبارك الكبير 11.28 ألف إجازة.



وفي سياق آخر، أظهرت بيانات حركة ناقلات النفط، أن ميناء الأحمدي وميناء عبدالله شهدا مغادرة 1250 ناقلة نفط خلال 2022، من بينها 873 ناقلة نفط غادرت عبر ميناء الأحمدي منها 58 باخرة تحمل جنسية هونغ كونغ، و14 صينية و54 هندية، و15 من كوريا الجنوبية، و377 ناقلة غادرت من خلال ميناء عبدالله من بينها 12 تحمل علم هونغ كونغ، و5 صينية، و10 هندية.



13 ألف تاكسي في الكويت



أظهرت البيانات أن الكويت فيها نحو 13 ألف سيارة تاكسي، إذ بلغ عدد سيارات الأجرة تحت الطلب 4646 سيارة بنهاية 2022، فيما وصل عدد سيارات الأجرة الجوالة إلى 8367 سيارة.



638.8 ألف معاملة نقل



أظهرت البيانات أن نقل ملكيات المركبات شهد زيادة ملحوظة منذ عام 2020 إذ بلغت حينها 405.18 آلاف عملية، لترتفع في 2021 إلى 526.34 ألف عملية نقل، وتزداد مجددا في 2022 إلى 638.8 ألف عملية.



41.7 ألف سيكل خاص وحكومي



بلغ إجمالي عدد الـ «سيكل» داخل البلاد نحو 41.7 ألفا، من بينهم 41.6 ألف دراجة نارية خاصة، و101 دراجة نارية حكومية.



تسقيط التراخيص.. يتضاعف



أظهرت البيانات تضاعف أعداد عمليات تسقيط تراخيص المركبات سواء بهلاكها أو تصديرها للخارج، إذ ارتفعت من 4088 مركبة في 2020 إلى 15.06 ألف مركبة في 2021، ووصل عددها في 2022 إلى 20.99 ألف مركبة.