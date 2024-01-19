حذر ملك الأردن الملك عبدالله الثاني من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.



وحسب البيان الذي اوردته وكالة أنباء الأردن الرسمية (بترا)، أكد الملك عبدالله الثاني خلال استقباله في قصر الحسينية بعمان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن ما يجري يجب التصدي له قبل أن يؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.



وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لوقف الحرب على قطاع غزة، والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، معربا عن تقديره لمواقف تركيا الثابتة وجهودها لإنهاء الحرب.



وأكد الملك عبدالله الثاني أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين، والبناء على جهود اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.



وجدد التأكيد على ضرورة الدفع لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون انقطاع.



وشدد الملك عبدالله الثاني على رفض الأردن التام للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وضرورة الاستمرار في مخاطبة المجتمع الدولي للضغط لتمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم.



بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه من غير المقبول على الإطلاق تبرير إسرائيل هجماتها على الأراضي الفلسطينية بذريعة أمنها.



وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، أن المهددين الحقيقيين في أمنهم هم الفلسطينيون ودول المنطقة.



وأشار إلى أن تركيا تهتم جدا بالتنسيق والتشاور مع الأردن فيما يتعلق بقضايا المنطقة وتتابع معه تطورات الوضع في قطاع غزة، مبينا أن تركيا تولي اهتماما كبيرا لدور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والحفاظ عليها.



من جانبه، دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني إلى وقف العدوان الإسرائيلي ووقف عمليات التدمير، والعمل فورا من أجل عودة النازحين في غزة إلى مناطقهم وبيوتهم التي خرجوا منها.



وأضاف الصفدي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، أن التنسيق بين الأردن وتركيا على مدى أشهر الحرب على غزة كان شبه يومي سواء على مستوى ثنائي أو في إطار لجنة الاتصال التي شكلها القادة في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضافتها السعودية.



وقال «نركز في هذه المرحلة على الأوضاع الكارثية التي تستمر وتتفاقم في غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة ونتيجة للإجراءات اللاشرعية الإسرائيلية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار».



وأضاف الصفدي «عندما نرى حجم الدمار في غزة نقول كيف سيحقق هذا الأمن للإسرائيليين وبأي منطق يمكن القبول بتدمير مجتمع كامل وبنيته التحتية كاملة وقتل 30 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وجرح أضعاف ذلك وبأي منطق يمكن قبول ذلك أنه دفاع عن النفس».