أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب بعد لقائه مدير المخابرات الخارجية الجنوب افريقية السيد لويسو ثاندو جافتا، الى انه شكر جنوب افريقيا على موقفها، والدعوى التي قدمتها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي. كما شرح موقف لبنان وضرورة ايجاد مقاربة شاملة لسلام مستدام في الشرق الأوسط، مبني على اعادة الحقوق الى اصحابها، لاسيما الفلسطينيون.



من جهة اخرى، لبى بوحبيب دعوة سفيرة سويسرا ماريون ويشلت الى مأدبة غذاء على شرفه بحضور كل من سفراء المغرب، والأردن، وتونس، والنرويج، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، واليابان، والبرازيل، والأرجنتين، حيث قدم تصورا لكيفية اعادة الهدوء والاستقرار الى جنوب لبنان، وما سيطرحه في الجلسة الوزارية حول الشرق الأوسط في مجلس الأمن في نيويورك الثلاثاء المقبل في 23 يناير 2024.