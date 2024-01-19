صدر الأربعاء مرسوم بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح.



وفيما يلي السير الذاتية لأعضاء التشكيل الحكومي الجديد:



٭ سمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح.. رئيس مجلس الوزراء:



- ولد عام 1955 وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية «كليرمونت» في كاليفورنيا والدكتوراه بالاقتصاد من جامعة «هارفارد» في الولايات المتحدة الأميركية.



- شغل العديد من الوظائف منها معيد عضو بعثة في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت بين عامي 1979 و1985، ثم عين أستاذا في القسم عام 1985.



- انتدب إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية من عام 1987 إلى عام 1988.



- عين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية عام 1993، واستمر في ذلك المنصب إلى أن عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير 2001.



- في 14 يوليو 2003 عين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.



- في 9 فبراير 2006 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وأعيد تكليفه بنفس المناصب في يوليو 2006، وفي مارس 2007، وفي التعديل الوزاري الذي جرى في أكتوبر 2007، وفي مايو 2008.



- في 12 يناير 2009 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة.



- عين في 29 مايو 2009 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.



- عين في 8 مايو 2011 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية واستمر في المنصب إلى أكتوبر 2011.



٭ الشيخ فهد يوسف سعود الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة:



- من مواليد عام 1959 وتخرج في الكلية العسكرية بالكويت، وبعد تخرجه عمل ضابطا في الحرس الأميري بالجيش الكويتي وتدرج في عمله إلى أن تقاعد برتبة عقيد.



٭ د.عماد محمد عبدالعزيز العتيقي - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط:



- حصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية عام 1985 من جامعة ليهاي في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية.



- عضو الهيئة التدريسية في قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت.



- عمل مديرا لإدارة البترول والبتروكيماويات والمواد في معهد الكويت للأبحاث العلمية من 1988 إلى 1990.



- عمل مديرا لإدارة البحوث في جامعة الكويت من 1991 إلى 1994.



- عميد كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت من 1998 إلى 2000.



- شغل منصب الأمين العام المؤسس للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة من 2003 إلى 2010.



- رئيس جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت من 2011 إلى 2018.



- عضو المجلس الأعلى للبترول في الكويت من 1990 إلى 2013، حيث ترأس لجنة الإستراتيجيات وشارك في اللجان الفنية الأخرى.



- له أبحاث مستفيضة تزيد عن 80 بحثا في الهندسة والمحاكاة والتحكم لتكرير النفط وتحليل مشتقاته واقتصاديات التكرير والبتروكيماويات والعمليات الكيميائية الأخرى، وهي منشورة في مجلات علمية محكمة ووقائع مؤتمرات وكتب متخصصة.



٭ عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري.. وزير الإعلام والثقافة:



- حاصل على شهادة بكالوريوس علم نفس مساند علوم سياسية من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت.



- تولى منصب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب في الحكومة التي تشكلت في ديسمبر 2020، واحتفظ بنفس المنصب في الحكومة التي تشكلت في مارس 2021.



- في 16 أكتوبر 2022 أعيد تعيينه في نفس المنصب.



- في أبريل 2023 صدر مرسوم بتعيينه في المنصب نفسه.



- تقلد منصب المدير العام للهيئة العامة للشباب عام 2016.



- الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب 2014-2015.



- مدير إدارة المكتب الفني لمكتب وزير الإعلام 2012.



- مراقب مكتب وكيل وزارة الإعلام 2011 وملحق إعلامي بالمكتب الإعلامي الكويتي في الرباط 2004-2007.



٭ د.أحمد عبدالوهاب العوضي.. وزير الصحة:



- حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص الزمالة في طب الأطفال «البورد الكويتي» من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.



- دكتوراه في الطب «MD» من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين ودرجة البكالوريوس في العلوم الأساسية من الجامعة نفسها.



- عين في 16 أكتوبر 2022 وزيرا للصحة.



- في أبريل 2023 صدر مرسوم بتعيينه في المنصب نفسه.



- عمل استشاري أطفال ومدير مستشفى وارة في القطاع الأهلي.



- عمل مديرا لمركز الكويت لمكافحة السرطان بمنطقة الصباح الطبية التخصصية.



- مدير مركز الرعاية التلطيفية بالمنطقة نفسها ومدير مستشفى مبارك الكبير ومدير منطقة الجهراء الصحية بالإنابة ومدير مستشفى الجهراء.



٭ الشيخ فراس سعود المالك الصباح.. وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة:



- شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في تاريخ 19 يونيو 2023.



- شغل منصب الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة.



٭ د.أنور علي المضف.. وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار:



- حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كليرمونت للدراسات العليا بالولايات المتحدة الأميركية وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة ذاتها.



- رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد - الكويت منذ 27 أبريل 2014، وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد في البحرين منذ 22 مارس 2023، وعضو مجلس المحافظين في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة.



- كان عضوا في فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي.



٭ د.سالم فلاح مبارك الحجرف.. وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان:



- حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وماجستير في ديناميكا الرياح من جامعة كرانفيلد بإنجلترا، وماجستير إدارة أعمال من جامعة الكويت، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت.



- المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.



- مؤسس ومدير مبادرة الشقايا الطاقة المتجددة.



- مدير برنامج الطاقة المتجددة والمبتكرة لأكثر من 25 عاما في معهد الكويت للأبحاث العلمية.



- قام بنشر أكثر من 30 بحثا في مجلات علمية.



٭ داود سليمان معرفي - وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات:



- مواليد 1982 وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال.



- حاز عضوية مجلس الأمة في الانتخابات التي جرت في يونيو 2023.



- شغل عدة مناصب في القطاع المصرفي والتأمين والاستثمار وأسواق الأسهم العالمية.



- نائب رئيس سابق في لجنة العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة.



- نائب رئيس سابق للجنة تقييم المشاريع بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



٭ د.عادل محمد عبدالله العدواني - وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي:



- حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب أليفري في تخصص نظم المعلومات.



- عضو هيئة التدريس بقسم نظم المعلومات وإدارة العمليات بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت.



- بدأ مسيرته المهنية في عام 1996، حيث عمل في قسم إدارة الأعمال بجامعة الكويت برتبة أستاذ مساعد وفي عام 2000 تم ترقيته إلى رتبة أستاذ مشارك.



- في عام 2005 تمت ترقيته ليصبح أستاذا دكتورا «بروفيسور» وهو مازال يحتفظ به حتى الآن.



- تولى منصب نائب مدير جامعة الكويت للخدمات الأكاديمية المساندة من عام 2006 إلى عام 2008.



٭ عبدالله حمد عبدالله الجوعان - وزير التجارة والصناعة:



- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية دانيلز لإدارة الأعمال في جامعة دنفر كولارادو.



- كلف برئاسة مجلس الإدارة ورئاسة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



- شغل مناصب قيادية في عدد من الشركات العاملة في مجالات الاستثمارات والتمويل.



٭ عبدالله علي عبدالله اليحيا - وزير الخارجية:



- من مواليد عام 1966 وحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة ويسترن أوريغون ستيت بالولايات المتحدة عام 1988.



- شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية في أغسطس عام 2023.



- التحق بالعمل في وزارة الخارجية عام 1995، وعمل كملحق ديبلوماسي في بعثة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1995.



- شغل منصب أمين سر مجلس إدارة معهد سعود الناصر الديبلوماسي حتى عام 2018، وعين في العام نفسه سفيرا للكويت لدى الأرجنتين، كما عين سفيرا غير مقيم لدى بارغواي في 2019، وسفيرا محالا لدى الأورغواي الشرقية في العام نفسه.



٭ فيصل سعيد نافل الغريب - وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية:



- من مواليد عام 1958 وحاصل على ليسانس الحقوق والشريعة من جامعة الكويت في عام 1980.



- عضو مجالس إدارات لهيئات ومؤسسات عامة ومنظمات متخصصة وعدد من اللجان وفرق العمل في الجهاز الإداري للدولة.



- العمل في مجال المحاماة من 1980 إلى 1984.



- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية من 2020.



- مستشار وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من 2017 إلى 2020.



- وكيل وزارة بلجنة المناقصات وأمين سر لجنة المناقصات المركزية من 2011 إلى 2016.



- الوكيل المساعد للشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية من 1996 إلى 2011.



- رئيس مجلس إدارة بنك التسليف والادخار لثلاث دورات من 2005 إلى 2012.



- عضو في لجنة المتطلبات التشريعية لخطة التنمية على مستوى الدولة.



- عضو مجلس كلية الحقوق بجامعة الكويت من 2011 إلى 2013.



٭ د.نورة محمد خالد المشعان.. وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية:



- حاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة جونز هوبكنز بولاية ميريلاند بالولايات المتحدة الأميركية، ودرجة الدكتوراه في هندسة الكوارث الساحلية والتسرب النفطي.



- عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت.



- مستشار هندسي في مؤسسة الموانئ الكويتية.