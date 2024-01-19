

بيروت - داود رمال



عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب نتائج الاتصالات التي اجراها في دافوس مع عدد من قادة الدول الاجنبية والدولية ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، حيث شرح رئيس الحكومة الاوضاع في جنوب لبنان في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه اضافة الى المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة.



وتطرق البحث بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية الى نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد أمس الاول والبيان الصادر عن الاجتماع.



وأكد رئيس الحكومة الوقوف المطلق الى جانب اي دولة عربية ضد اي اعتداء تتعرض له، وقال: نحن نقف الى جانب العراق ضد القصف الايراني الذي تعرض له اقليم كردستان العراق.



وخلال لقاء الرئيس ميقاتي مع سفيرة كندا قي لبنان ستيفاني ماكولم، أعلنت الأخيرة بعد اللقاء: تحدثنا عن مواضيع الساعة ومن بينها وقف التصعيد، وألا نشهد تصاعدا للحرب، والاستحقاق الرئاسي والأوضاع الاقتصادية في لبنان.



والتقى رئيس الحكومة سفير الصين قي لبنان تشيان منجيان في حضور رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر.



وأعلن السفير منجيان بعد اللقاء: «اخبرت الرئيس ميقاتي بأن الحكومة الصينية وافقت على تقديم هبة جديدة للبنان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لمراكز أوجيرو».



وأضاف: نهتم ونعتز بعلاقتنا الثنائية مع لبنان، وسندرس في المستقبل المزيد من المشاريع التي يمكن أن ننفذها في لبنان، وقال إن قيمة هذه الهبة لاتزال قيد الدرس.



من جانبه، أعلن رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر أن هذا المشروع يؤمن تغطية كامل الطاقة الشمسية لنحو 352 مركزا لـ «أوجيرو»، وهي تقريبا أكثر من نصف محطات «أوجيرو» في لبنان. ونحن نتحاور مع الجانب الصيني من أجل المراحل التالية، لتكملة المشاريع مع «أوجيرو»، والقيام بمشاريع جديدة مع الدولة اللبنانية.



واستقبل الرئيس ميقاتي قائد الجيش العماد جوزاف عون مع وفد من العائلة شكره على تعزيته بوفاة والدة قائد الجيش.



كما التقى مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس.