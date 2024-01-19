يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أفريقيا جنوب الصحراء للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، في إطار مساع لمواجهة تقدم روسيا والصين في القارة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.



ويزور بلينكن في أفريقيا، كلا من: الرأس الأخضر وساحل العاج ونيجيريا وأنغولا اعتبارا من الاثنين المقبل، بعدما قام بأربع جولات في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن سيناقش النمو الاقتصادي وكيفية «تعزيز الشراكات الأمنية القائمة على القيم المشتركة مثل: احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديموقراطية وتوسيع نطاق سيادة القانون».



وستكون هذه رحلة بلينكن الرابعة إلى أفريقيا منذ توليه منصبه.



وخلال زيارته الأخيرة لإفريقيا جنوب الصحراء في مارس 2023، زار بلينكن النيجر ليكون أرفع مسؤول أميركي يزور هذه الدولة، حيث سعى لدعم الرئيس محمد بازوم ونظامه الديموقراطي في منطقة شهدت انقلابات لاسيما في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين.



وبعد أربعة أشهر، نفذت مجموعة عسكرية انقلابا في النيجر في يوليو2023 فأطاحت بازوم وتولت السلطة.



وتأتي زيارة بلينكن الراهنة في أعقاب زيارة نظيره الصيني وانغ يي لدول إفريقية اختتمها مؤخرا في ساحل العاج بعدما زار كل من: مصر وتونس وتوغو.