

يعقوب العوضي



انتهت مواجهة منتخبنا الوطني لكرة اليد مع البحرين بالتعادل بنتيجة 28-28 والتي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في الدور الرئيسي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2025 والمقامة في مملكة البحرين. وبذلك، يكسب منتخبنا أول نقطة برصيده، وحصل صانع ألعاب «الأزرق» عبدالله الخميس على جائزة رجل المباراة، وانتهى الشوط الأول لمنتخبنا على حساب حامل اللقب بنتيجة 18-16 وواصل تقديم مستوى فني مميز تفوق فيه على المنافس طوال فترات الشوط الثاني إلا ما ندر منها.



علامة استفهام على الحكام



لم يرتق الطاقم التحكيمي الفرنسي لمستوى المباراة والمنتخبين، حيث جانبه التوفيق في عدة قرارات أثرت على نتيجة اللقاء، بل أدت إلى التعادل مباشرة، حيث احتسب أحد الحكمين هدفا صحيحا لـ «الأزرق» في الثلاثين ثانية الأخيرة من عمر المباراة، بينما ألغى الهدف الحكم الآخر وسط دهشة الجميع، وسبق القرار الحاسم عدة قرارات غريبة، خاصة فيما تعلق باحتساب اللعب السلبي والرميات الجزائية لمصلحة المنافس والاستبعاد المؤقت.



ويلتقي منتخبنا مع منتخب كوريا الجنوبية في الـ 3.00 عصر اليوم ضمن الجولة الثانية.



وتعتبر المباراة مفصلية للمنتخبين، حيث يتنافسان على حجز إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة التي تضم أيضا منتخبي قطر والعراق، وتعتبر المجموعة الأصعب في البطولة. ويعد الفوز اليوم بمنزلة قطع شوط كبير نحو الصعود إلى المربع الذهبي.



وفي هذا السياق، أكد رئيس وفد الأزرق في البحرين وأمين سر الاتحاد قايد العدواني، أن الجميع يعمل على قدم وساق للوصول بالمنتخب إلى المربع الذهبي رغم صعوبة المهمة بوجود المنتخبات المنافسة والمرشحة لنيل اللقب في المجموعة التي تضم الأزرق.



وأكد بالقول: فخورون بمنتخبنا ولاعبينا وما قدموه لكرة اليد الكويتية، ونتمنى لهم التوفيق في المقبل من المباريات وجميعنا نقف خلفهم لرفع اسم وعلم الكويت في المحفل الدولي.



وأثنى العدواني على انضباط اللاعبين وسلوكهم داخل الملعب وخارجه، مما عكس السمعة الطيبة لكرة اليد الكويتية، مضيفا: علينا كمحبين ومتابعين وجماهير دعم الأزرق في هذا المحفل الدولي لأننا نرغب جميعا في مشاهدة علم البلاد يرفرف في منصات التتويج وحصد إحدى بطاقات التأهل لكأس العالم والوصول الى المربع الذهبي للبطولة الآسيوية.