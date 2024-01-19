القاهرة - محمد سامي



يغادر فريق الأهلي المصري غدا السبت إلى الإمارات لبدء معسكر تدريبي خلال الفترة من 20 حتى 28 يناير الجاري، وكان خالد بيبو مدير الكرة والقائم بأعمال رئيس بعثة الفريق في الإمارات قد أنهى كل الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب. ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراتين وديتين خلال المعسكر للإعداد للمرحلة المقبلة.



وقد قررت إدارة الكرة بالقلعة الحمراء خضوع عدد من اللاعبين الأفارقة ـ تحت السن ـ لفترة معايشة في قطاع الناشئين بالنادي تحت رئاسة بدر رجب المدير الفني للقطاع بناء على الاتفاق الذي أتمه هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب «scouting» مع مسؤولي بعض أكاديميات كرة القدم في أفريقيا وتحديدا دولة غانا لاختيار بعض العناصر المبشرة من ناشئي تلك الأكاديميات.



ويخطط الأهلي للاستفادة من أصحاب المواهب المميزة من هؤلاء اللاعبين عن طريق استمرارهم في قطاع الناشئين تمهيدا لضمهم للفريق الأول بعد ذلك أو تسويقهم لفرق الدوري المصري والاستفادة منهم ماديا.



من ناحية أخرى، استهل منتخب مصر لرجال كرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور مشواره في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بالفوز على غينيا 33-15. وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية قبل لقاء الكونغو برازفيل في الجولة الثانية اليوم الجمعة في السابعة مساء بتوقيت الكويت.



وفي أخبار كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، تعادل البنك الأهلي مع المصري (2-2) في الجولة الثانية من دور المجموعات. ورفع المصري رصيده بقيادة مديره الفني علي ماهر إلى 4 نقاط بالتساوي مع الجونة في الصدارة، وخلفهما المقاولون العرب والبنك الأهلي برصيد نقطة واحدة لكل منهما، فيما حسم سيراميكا كليوباترا الصعود للدور ربع النهائي بعد فوزه على الإسماعيلي 3-1 بستاد الإسماعيلية ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، ويودع الدراويش البطولة رسميا بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة الثالثة بلا نقاط.



وعلى ملعبه، فاز إنبي على الداخلية 2-1 في الجولة ذاتها للمجموعة نفسها ليتساوى كلاهما في الرصيد (3 نقاط)، لكن يحتل الداخلية المركز الثاني خلف سيراميكا بفارق الأهداف.