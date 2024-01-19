أشاد رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية ياسين أحمد بجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتية قائلا إنها الجمعية الوحيدة بين جمعيات الهلال الأحمر العربية الداعمة للملف الإنساني في العراق.



وأضاف أحمد في تصريح لـ «كونا» أن جمعية الهلال الأحمر العراقي لديها اتفاقية تعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية تنفذ عبر مراحل عديدة وليس هناك أي اتفاقية مماثلة للعراق مع جمعيات الهلال الأحمر العربية الأخرى، مبينا انها سبق وان جهزت العراق بثلاث عيادات طبية متنقلة تعمل حاليا على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في مختلف أنحاء العراق بالإضافة إلى تقديمه مساعدات إنسانية إغاثية وغذائية في مراحل زمنية متعددة لمختلف الشرائح من المحافظات العراقية.



ولفت إلى أن زيارة نائب رئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتية أنور الحساوي إلى بغداد حاليا تأتي في إطار تعزيز هذا التعاون إذ تم بحث إنشاء مركز صحي في محافظة البصرة جنوبي العراق بتمويل مشترك بين الجمعيتين.



وقال الحساوي لـ «كونا» إن الهدف الرئيس من زيارته الحالية إلى بغداد هو الاتفاق مع الجانب العراقي على إنشاء وتجهيز مركز صحي جديد في محافظة البصرة في إطار المشروعات الإنسانية التي تتبناها الجمعية لدعم الشعب العراقي.



وأشار إلى أن جمعية الهلال الاحمر الكويتية ستمول إنشاء المركز بجزء من المبلغ الذي تبرعت به الجمعية لدعم العراق في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق عام 2018.