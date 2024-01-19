الدوحة - خلدون قواص

أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ان اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني، كما كل الدول العربية الشقيقة والصديقة تساعد لبنان لإنجاز انتخاب رئيس للجمهورية مستعينة في عملها بالكتمان لضمان نجاحها، قائلا: «واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» وشكر كل القيادات الخليجية على وقوفها الى جانب لبنان ليتجاوز الأزمات التي يعيشها ويتخطاها بسلام.

وطمأن الوزير مولوي اللبنانيين بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في الدوحة ان الحكومة اللبنانية ورئيسها نجيب ميقاتي وكل المسؤولين والمخلصين يعملون لعدم توسيع حرب العدو الإسرائيلي على لبنان ويقومون بما يلزم باذلين أقصى جهدهم لتجنب نار الحرب وإبعاد كأسها المر عن الشعب اللبناني وعن لبنان الذي لا يستطيع تحملها وعواقبها.

وقال: ان وزارة الداخلية اللبنانية وقواها الأمنية في هذه الظروف الصعبة ورغم إمكانياتها المحدودة مازالت تحقق الخدمات المطلوبة منها ومازالت تتحمل مسؤولياتها، وتعتبر وزارة الداخلية اللبنانية السباقة في هذا المجال.

أضاف: لبنان تخطى مرحلة الفتن رغم المحاولات الفاشلة لإشعالها، فاللبنانيون أخذوا العبرة مما سبق خصوصا من الحرب الأهلية، واستطاعوا تخطيها بإيمان ونجاح، وسيبقون موحدين رغم كل الظروف الصعبة التي يمرون بها.