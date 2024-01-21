أوصى مؤتمر الاعلام العربي في ختام فعاليات دورته الثالثة بتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي لاسيما في مجال الاعلام. ودعا البيان الختامي للمؤتمر الى تطوير تشريعات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإدراج تعليم الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم. كما طالب المؤسسات الاعلامية بتطوير البنى التحتية التقنية والاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعزز عمليات إنشاء المحتوى الإعلامي وإطلاق برامج تدريبية لتحسين مهارات العاملين في المؤسسات الإعلامية على الاستخدام الفعال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج وإدارة المحتوى. وأوصى بإنتاج محتوى حيادي يشمل كلا من الفوائد المحتملة والتحديات التي تواجه استخدامات الذكاء الاصطناعي في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية مع تجنب التضخيم وتوفير رؤية أكثر شمولية لتأثير التكنولوجيا.