عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن فتح باب التخصيص على قسائم مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للطلبات المسجلة حتى تاريخ 30/6/2007 وما قبل، ابتداء من اليوم الأحد.



وأضافت «السكنية» أن المواطنين بإمكانهم التقديم على طلب التخصيص من خلال تطبيق «سهل» الحكومي أو الأفرع الخارجية خلال الفترة الصباحية والمبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية.



وعن كيفية التقديم عبر تطبيق «سهل» من خلال الخطوات التالية: طلب تخصيص وحدة سكنية ثم الدخول إلى أيقونة خدمات والضغط على أيقونة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والذهاب إلى خدمات التخصيص واختيار تخصيص وحدة سكنية ثم اختيار المنطقة وتحميل الأوراق المطلوبة وإرسال الطلب، وأخيرا انتظار الموافقة على الطلب في أيقونة الإشعارات لحين إنجاز المعاملة.