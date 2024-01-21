دارين العلي



بدأ وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الإسكان د. سالم الحجرف عمله بزيارة قام بها أمس لمحطتي الدوحة الشرقية والدوحة الغربية، وذلك للوقوف على سير العمل فيهما. كما قام الحجرف بزيارة مركز التحكم الرئيسي للاطلاع أيضا على تفاصيل العمل ودور المركز في إدارة الشبكة الكهربائية. واستمع الحجرف من مسؤولي محطتي الدوحة الشرقية والغربية وكذلك العاملين فيهما وفي المركز، إلى بعض الملاحظات المتعلقة بإجراءات طرح المناقصات وترسيتها ومعاناة الوزارة مع بطء الجهاز المركزي للمناقصات في طرح وترسية مناقصاتها.