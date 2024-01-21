

استضافت صالة الـ «VIV»، وهي أول صالة من نوعها بمطار الكويت لخدمة المسافرين ومنحهم تجربة سفر حصرية، عددا من مسؤولي ومديري شركات الطيران العالمية العاملة في مطار الكويت الدولي، بمبنى الركاب (T1) ومبنى ركاب الجزيرة (T5)، بهدف تعريف الضيوف بخدمات الصالة المميزة وتبادل الأفكار ومناقشة طرق تعزيز أطر التعاون بما يعود بالمنفعة ويضيف القيمة لقطاع الطيران.



وحصل الضيوف خلال الفعالية على عرض كامل عن مجموعة الخدمات الحصرية التي توفرها صالة الـ VIV للركاب المغادرين والقادمين عبر مطار الكويت الدولي.



وتقدم صالة الـ VIV للمسافرين مجموعة حصرية من الخدمات التي تشمل خدمة الاستقبال وتسجيل الأمتعة وقائمة من الوجبات الخفيفة، ومنطقة خاصة للإجراءات الأمنية والجوازات ووسائل الراحة وخدمة التوصيل من وإلى الطائرة سواء عن طريق السيارات الفخمة أو جسر صعود الركاب. وتشمل الصالة جناحين خاصين وقاعة استراحة كبيرة.



وبهذه المناسبة، قالت المدير العام لصالة الـ VIV ليلى المختار: «توفر صالة الـ VIV تجربة سفر فاخرة وسلسة، وهي نقطة انطلاقة ونهاية مثالية لتجربة سفر استثنائية إن كانت لرحلة عمل أو إجازة استرخاء عبر كل من مبنى الركاب T1 ومبنى ركاب الجزيرة T5، بالإضافة إلى المسافرين على الطائرات الخاصة، إذ ان المميز في تلك الخدمة تسهيل وتسريع جميع إجراءات السفر في مكان واحد دون الحاجة إلى المرور مع باقي المسافرين بمبنى ركاب المطار، كما يحصل جميع ضيوفنا على الخصوصية والأولوية في الوقت ذاته».



وأضافت المختار أن أهم ما يحصل عليه ضيوف الصالة الفاخرة تجنب طوابير الانتظار وإجراءات تسجيل الوصول سواء عند التسجيل وقبول الأمتعة أو منطقة الجوازات أو التفتيش الأمني، وبعدها انتظار الصعود للطائرة، وذلك من خلال السماح لنا بالاهتمام بعملية المغادرة الخاصة بهم.



وتابعت بالقول: «يعتني موظفونا المحترفون بتسجيل وصول الركاب، وتسلم بطاقات الصعود إلى الطائرة نيابة عنهم، والتنسيق مع شركات الطيران لمغادرتهم وتلبية احتياجاتهم أثناء انتظارهم في جناحهم الخاص». وعند الوصول إلى الكويت، يتم الترحيب بالركاب عند بوابة الطائرة أو السلالم وتوجيههم مباشرة إلى صالة الـ VIV صالة الـ VIV لإتمام إجراءات الجوازات الخاصة بهم، ويمكنهم بعد ذلك الاسترخاء في جناحهم بانتظار تسلم أمتعتهم. جدير بالذكر أنه يتم حجز خدمات صالة الـ VIV قبل 24 ساعة من وقت مغادرة أو وصول رحلة المسافر عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.viv.com.kw.