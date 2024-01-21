

أعلنت مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار ومؤسسة شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية ورئيسة مسابقة «كويت إيفل» الدولية د. هنادي مبارك المباركي، عن أسماء الفائزين في المسابقة لعام 2023، وهم 60 فائزا من 19 دولة حول العالم، كما تم اختيار 10 فائزين لكل فئة حتى يتم تشجيع الجميع على خوض هذه التجربة المميزة.



وأضافت المباركي في تصريح صحافي أن لجان التحكيم الدولية التي أشرفت على المسابقة، عكفت على تقييم واختيار الفائزين عبر المعايير الدولية للمسابقة، مشيرة إلى أنه تتويجا لهذه المسابقة سيقام احتفال تكريم في 15 فبراير المقبل بالكويت، وذلك لتكريم جميع الفائزين ورعاة المسابقة والمؤتمر. وبينت المباركي أن جوائز المسابقة انقسمت إلى 3 أجزاء، أولا الجوائز النقدية التي تفوق 10 آلاف دولار، والميداليات العالمية، والشهادات المعتمدة، موضحة أن المسابقة لعام 2023 انقسمت إلى 6 فئات.. وذلك كما يلي:



أولا: أفضل مخترع شارك في المؤتمر.



ثانيا: أفضل شركة شاركت في المؤتمر.



ثالثا: أفضل عرض تقديمي شارك في المؤتمر.



رابعا: أفضل شخص علمي مؤثر في المؤتمر.



خامسا: أفضل شخص تكنو ابتكاري مؤثر في المؤتمر.



سادسا: أفضل شخص تكنو ريادي مؤثر في المؤتمر.



وقالت المباركي إن المسابقة أخذت الصفة الدولية بعد التعاقد مع فليب ايفل الحفيد الأكبر لجوستاف ايفل، وهو المخترع والمبتكر والمهندس والمصمم لبرج ايفل في باريس حتى تأخذ المسابقة الوزن الدولي تماشيا مع المسابقات الدولية للابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.



وأوضحت أن المسابقة انبثقت عن المبادرة الخليجية العربية التي تهدف الى التنويع الاقتصادي عبر برامج الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي الذكي المستدام، وقد تم إطلاقها في عام 2020.



وتهدف مسابقة «كويت إيفل» الدولية الى تعزيز وتمكين الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى المهارات لدى رواد الأعمال والشركات والجهات الحكومية والباحثين والمبتكرين للمشاركة في المسابقات العالمية وتحقيق النجاح وتعزيز التعاون الدولي والتفاعل مع العلماء وتبادل الخبرات وتفعيل دور المجتمعات في أنشطة ومسابقات الابتكار.