

حصلت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، على جائزتي «أفضل مزود للتحول الرقمي لمؤسسات الأعمال» و«مشغل الاتصالات الأكثر ابتكارا» في الكويت لعام 2023 من مجلة انترناشيونال فاينانس IFM، المتخصصة في القطاع المالي والتي تبرز مواهب الصناعة ومهارات القيادة وأخبار الصناعة على منصتها الدولية. وتم تسليم الجوائز لشركة stc خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في 18 يناير 2024، وشهد حفل توزيع الجوائز المقام في دبي حضور دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc الكويت، حيث تسلمت الجوائز بالإنابة عن الشركة.



وتم تكريم stc الكويت بجائزتين مرموقتين بعد تقييم مكثف وشامل من قبل فريق العمل المكون من خبراء في القطاع، حيث فازت stc الكويت بجائزة «مشغل الاتصالات الأكثر ابتكارا»، وحصلت solutions by stc الكويت، ذراع الأعمال المتخصصة لشركة stc، بجائزة «أفضل مزود للتحول الرقمي لمؤسسات الأعمال».



وباعتبارها شركة رائدة في مجال الاتصالات، تعمل stc الكويت تدريجيا على تطوير نموذج أعمالها وعملياتها لتلبية أحدث التقنيات والاتجاهات في سوق الاتصالات. على مدى السنوات العديدة الماضية، انصب تركيز stc الكويت نحو تمكين التحول الرقمي في الكويت، وتوفير خدمات ومنصات عالمية المستوى تمكن عملاءنا وتسهم في تحقيق التقدم التكنولوجي لدولة الكويت.



وتسلط الإنجازات التي حققتها الشركة في عام 2023 الضوء على مساهمتها في خلق مستقبل مستدام ومتصل لعملائها. فلقد كانت لمبادرات stc الكويت في تعزيز الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والاستفادة من التقنيات المتطورة، مثل تكنولوجيات الجيل الخامس 5G والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، دور أساسي في تطوير نظام بيئي رقمي نابض بالحياة.



هذا، وتميزت solutions by stc بسلسلة من الإنجازات الرائعة في مجال التحول الرقمي، مما أدى إلى حصولها على هذه الجائزة، حيث أحدثت خبرة الشركة في الاستفادة من التقنيات المتقدمة في إحداث ثورة تقنية في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاسيما مع نظام BSS الرقمي (نظام دعم الأعمال) الذي يلعب دورا محوريا في التحول الرقمي والخدمات السحابية والأنظمة البيئية لإنترنت الأشياء.