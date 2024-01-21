شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد الحوثيين في اليمن، قائلة إنها تتصرف «دفاعا عن النفس» في مواجهة هجمات متكررة تشنها هذه الميليشيات على السفن التجارية في منطقة بحرية حيوية للتجارة العالمية.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الجيش الأميركي «نفذ بنجاح ثلاث ضربات دفاعية» استهدفت قاذفات صواريخ جاهزة للإطلاق في البحر الأحمر.



وأضاف «نفذت هذه الضربات في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لكنها تساهم أيضا في جعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الحربية والسفن التجارية».



وتسعى واشنطن إلى تقليص القدرات العسكرية للحوثيين، لكن بعد أسبوع على الضربات المكثفة، لايزال هؤلاء يشكلون تهديدا، وقد تعهدوا بمواصلة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.



ووجه الأميركيون والبريطانيون، بدعم من مجموعة صغيرة من الدول، ضربات استهدفت الحوثيين للمرة الأولى في 12 الجاري، طالت رادارات وبنية تحتية لصواريخ ومسيرات.



ومذاك، نفذت الولايات المتحدة سلسلة ضربات أخرى استهدفت خصوصا منصات إطلاق صواريخ، وأجبرت الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن الكثير من مالكي السفن إلى تعليق المرور من طريق العبور الأساسي هذا الذي يمثل ما يصل إلى 12% من التجارة العالمية.



وتسعى الولايات المتحدة في الوقت نفسه إلى ممارسة ضغوط ديبلوماسية ومالية على الحوثيين، بعدما صنفتهم مجددا على أنهم كيان «إرهابي»، ومن المقرر أن تدخل هذه العقوبة حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل.



وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أدرج الحوثيين على لائحة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» قبل نهاية ولايته.



لكن إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن أزالت الحوثيين من اللائحة عام 2021 في بداية ولايته، من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.