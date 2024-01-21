

اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) رعايته البلاتينية لبطولة أطياب المرشود الدولية العاشرة لقفز الحواجز، والتي استضاف فعالياتها مركز الكويت للفروسية في منطقة صبحان مؤخرا، بمشاركة متميزة لنخبة من الفرسان الذين يمثلون جميع الأندية المحلية، وتندرج هذه الخطوة المتقدمة ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، كما يعكس جهوده المستمرة لتمكين المواهب الرياضية الكويتية وتعزيز مساهماتها في المشهد الرياضي المحلي.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، قالت مروة معرفي، المدير في إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي: «يسرني أن أتقدم باسمي وبالنيابة عن KIB بالتهنئة إلى جميع الفرسان والرياضيين الذين شاركوا في هذه البطولة ونحن نفتخر بأدائهم رفيع المستوى، كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى شركة أطياب المرشود لجهودها المتواصلة في تنظيم هذه البطولة الوطنية التي باتت حدثا فريدا يترقبه الجميع كل عام.

وانطلاقا من الدور الحيوي لرياضة الفروسية بصفتها موروثا شعبيا في الكويت والعالم العربي، فإن تركيزنا في KIB هذا العام سيكون مركزا على هذه الرياضة، عبر تقديم الرعاية للعديد من منافسات قفز الحواجز، وفي مقدمتها الموسم الثاني من KIB | The Stadium المخصصة هذا العام لرياضة قفز الحواجز».

وكجزء أساسي من رعايته لهذه البطولة، خصص KIB جناحا مصمما لاستقبال الزوار والتواصل معهم بشكل مباشر من أجل تعريفهم أكثر بالمجموعة الواسعة من منتجاته وخدمات التمويل المبتكرة التي يوفرها لهم، والتي تلبي كل احتياجاتهم بما يناسب أسلوب حياتهم العصري.

كما سلط البنك الضوء من خلال تواجده على سبل الدعم التي يقدمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث وفر لمجموعة من العلامات التجارية المحلية فرصة تقديم منتجاتها وعروضها لرواد الحدث.