

يسدل اليوم الستار على منافسات بطولة الكويت الآسيوية للرماية، التي انطلقت 12 يناير الجاري، على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي بمشاركة 26 دولة، وذلك بإقامة التصفيات والنهائي لمسابقة الزوجي المختلط بمسابقة رماية «سكيت». ويكتمل اليوم، عقد البطاقات الثماني المؤهلة إلى أولمبياد باريس.



وكانت نتائج أمس أسفرت عن تحقيق الرامي محمد الديحاني الميدالية البرونزية في نهائي مسابقة «السكيت» رجال بنتيجة 47 طبقا وتأهل إلى أولمبياد باريس مع لي مين جي يوان من الصين تايبيه صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية بـ 57 طبقا والهندي ناروك أنانت جيت سينغ إي حل في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية. وفي فئة السيدات، حققت الصينية جاو لينمي الذهبية في ختام نهائي مسابقة «السكيت» سيدات بنتيجة 56 طبق بعد منافسة قوية مع الهندية ديلون رايزا (52) التي حلت في المركز الثاني وحصدت الفضية، وتأهلت الراميتان إلى اولمبياد باريس، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الرامية الهندية تشوهان ماهيشواري.



وأكد نائب رئيس الاتحاديين السعودي والآسيوي للرماية سمو الأمير خالد بن بندر بن مساعد آل سعود أن السعودية سعت للاحتكاك القوي من خلال المشاركات في البطولات الآسيوية والعالمية الكبرى للرماية.



وأضاف أن بطولة الكويت الآسيوية للرماية هي إحدى البطولات الكبرى في عالم اللعبة، نظرا للتنظيم الرائع، بالإضافة إلى مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي، فضلا عن مشاركة أقوى المنتخبات الآسيوية التي تضم بين صفوفها رماة وراميات عالميين، إلى جانب كونها مؤهلة إلى أولمبياد باريس.