

قال أمين السر ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية في اتحاد المبارزة حمد العوضي إن البطل يوسف الشملان حافظ على تصنيفه العالمي بالمركز 29 بعد الانتهاء من بطولة الجائزة الكبرى في تونس، مبينا أن اللاعب خرج من الدور 64 بعد خسارته من منافسه لاعب منتخب مصر.



وأوضح العوضي أن الاتحاد الدولي للعبة سيقوم بترشيح أول 32 لاعبا في التصنيف الدولي للمشاركة في دورة الألعاب الاولمبية الصيفية (أولمبياد باريس 2024) بعد الانتهاء من البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي بنهاية مارس المقبل، مضيفا ان أقرب منافسيه وهما لاعبا منتخبي اوزبكستان وهونغ كونغ قد ابتعدا عن المنافسة لخروجهما المبكر من البطولة في الأدوار التمهيدية، مشيرا إلى أن الشملان يحتاج الى المشاركة في جميع البطولات المقبلة من اجل رفع تصنيفه أو المحافظة عليه كأقل تقدير من اجل ضمان التأهل.



وذكر العوضي أن الشملان سيشارك في بطولة كأس العالم - تبليسي (جورجيا) فبراير المقبل ثم في بطولة كأس العالم - بادوفا (ايطاليا) في الأول من مارس ويختتم بطولاته في بطولة كأس العالم - بودابست (هنغاريا) نهاية مارس ويتخللها معسكرات تدريبيه في هنغاريا والبحرين وإيطاليا.