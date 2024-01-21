أصبحت اليابان خامس دولة تنجح في الهبوط على سطح القمر، إضافة إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين والهند.



وبعد نزول مذهل استمر عشرين دقيقة، أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) أن وحدة «سليم» SLIM (وهي الأحرف الإنجليزية الأولى لعبارة تعني «مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر») هبطت وقد أقيم اتصال معها. ولكن بسبب تعذر عمل الألواح الشمسية، لن يحصل المسبار الملقب «مون سنايبر» (قناص القمر) لقدرته على الهبوط بدقة، على الكهرباء إلا «لساعات»، وفق ما حذر هيتوشي كونيناكا، أحد المسؤولين في وكالة «جاكسا». وقال كونيناكا «لو لم يكن الهبوط ناجحا، لكان المسبار قد تحطم بسرعة عالية جدا. ولو كان الأمر كذلك، لفقد كل وظائفه». ولكن «يتم إرسال البيانات إلى الأرض».



من جهته، وصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الهبوط على القمر بأنه «نبأ سار للغاية»، لكنه قال إنه يدرك الحاجة إلى إجراء «تحليلات تفصيلية» لحالة الألواح الشمسية.